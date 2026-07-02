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El Tottenham ha ofrecido fichar a Rafael Leão, ya que el nuevo entrenador del AC Milan, Rubén Amorim, considera que el extremo portugués no entra en sus planes
El AC Milan está dispuesto a traspasar a un extremo.
Según La Gazzetta dello Sport, el AC Milan quiere vender a Leão y lo ha ofrecido al Tottenham. Tras una temporada turbulenta en la que el Milan terminó quinto, el club necesita dinero.
El nuevo técnico, Rubén Amorim, no lo incluye en sus planes. En la frustrante temporada 2025-26 marcó 10 goles en 31 partidos de liga y fue abucheado por su propia afición, pese a sus 80 tantos en 291 encuentros con el club italiano. El Milan pide al menos 60 millones de euros por el traspaso o una cesión con obligación de compra por 70 millones.
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El sueño de la Premier League sigue vivo
Leao quiere dejar Italia porque cree que su estilo encaja mejor en la Premier League. En una entrevista con Sport TV, explicó: «Sentía que podía aportar, pero el sistema del equipo no me lo permitía. Necesito un nuevo reto. La Serie A evoluciona, pero para mi juego la Premier o La Liga son mejores».
Bajo Massimiliano Allegri sufrió, pues el técnico le obligaba a jugar en un rol central que no le convenía. Leao admira al Manchester United y al Arsenal, pero hoy el Tottenham parece la opción más factible.
La reconstrucción del Tottenham supone un nuevo comienzo
Un fichaje por el Tottenham podría ofrecer a Leao el entorno ideal para relanzar su carrera y recuperar la confianza. Roberto De Zerbi está implantando en Londres un sistema ambicioso que se basa en que los delanteros aprovechen los espacios abiertos, lo que encaja a la perfección con los puntos fuertes de Leao. El delantero fichó por el Milan procedente del Lille por 49,50 millones de euros en 2019, tras haber dado el salto a Francia desde el Sporting.
- AFP
Enfoque en el Mundial
Antes de pensar en su futuro en el club, Leão debe centrarse en sus compromisos con Portugal en el Mundial 2026. Tras jugar tres partidos como suplente y marcar un gol en la fase de grupos, se prepara para enfrentar a Croacia en la ronda de 32. El ganador se medirá a España en octavos.