La incertidumbre sobre la permanencia del Tottenham en la máxima categoría impide cerrar el fichaje. A solo dos puntos de la salvación, el club no puede cerrar los fichajes previstos para el verano hasta asegurar matemáticamente su permanencia en la Premier League 2026-27. Se cree que Senesi está impresionado por el proyecto de De Zerbi en el norte de Londres, pero su compromiso con el fichaje depende totalmente de que los Spurs se mantengan en la máxima categoría.