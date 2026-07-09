El Tottenham gastó 100 millones de libras en Sandro Tonali, otra señal de que el mercado se ha vuelto loco. GOAL analiza los fichajes más destacados del verano de 2026

El Chelsea sigue su extraño verano: ha vendido a Andrey Santos, una de sus jóvenes promesas, a un rival directo por un puesto entre los cuatro primeros de la Premier League. Tras brillar en su cesión al Estrasburgo, el centrocampista jugó con regularidad en la temporada 2025-26 y dejó buena impresión al sustituir a Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador, Xabi Alonso, se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, el jugador de 22 años no se ha considerado intocable y la oferta del Manchester United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en complementos, por un centrocampista que aún no es titular indiscutible era, evidentemente, demasiado buena como para rechazarla. Es el modelo «BlueCo» en acción: el Chelsea logrará una plusvalía importante con un jugador fichado en 2023 por 16 millones de libras al Vasco da Gama. Es una decisión empresarial cínica que deja mal sabor de boca, pero la cuantiosa oferta hizo que fuera difícil de rechazar. Si Santos se convierte en un talento de talla mundial en el United, este fichaje no se recordará con cariño. Nota: B-

Para el Manchester United: Fichaje algo desconcertante. Tras perder a sus objetivos prioritarios, Elliot Anderson (Manchester City) y Matheus Fernandes (Tottenham), el United recurrió de forma apresurada a Santos para no quedarse solo con Mason Mount en el centro del campo al inicio de la pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo aún en el Mundial. Se informa que los directivos del United se mantuvieron «tranquilos» tras fracasar con Fernandes, pero Santos no está al mismo nivel y pagar 50 millones por un jugador que Chelsea quería ceder parece excesivo. Los «Red Devils» necesitaban refuerzos tras la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte, pero pagaron de más por un jugador que no tiene la titularidad garantizada. A sus 22 años, se espera que aún tenga margen de mejora. Nota: C

Para Andrey Santos: Tras quedarse fuera de la selección brasileña por falta de continuidad en el Chelsea, busca minutos en Old Trafford. Queda por ver si tendrá más minutos en Old Trafford que en Stamford Bridge, y mucho dependerá de los fichajes que haga el United, pues su compatriota Ederson está a punto de llegar y podrían sumarse otros en la reestructuración del centro del campo. Santos quizá busque un nuevo comienzo lejos del caos directivo y técnico del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United ofrezca más estabilidad. Sí le brinda la Liga de Campeones, lo que, por sí solo, supone más minutos que en un Chelsea sin competiciones europeas. En última instancia, dependerá de él consolidarse como una figura clave. Nota: B

Krishan Davis