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El Tottenham ficha a Roberto De Zerbi en un intento desesperado por evitar el descenso
El Tottenham ficha a De Zerbi
El Tottenham ha confirmado que el exentrenador del Marsella y del Brighton ha aceptado asumir el cargo, firmando un contrato a largo plazo, tras la marcha del entrenador interino Igor Tudor. De Zerbi llevaba tiempo siendo uno de los principales objetivos del club para el puesto de entrenador.
De Zerbi declaró: «Estoy encantado de incorporarme a este fantástico club de fútbol, uno de los más grandes y prestigiosos del mundo.
«En todas mis conversaciones con la directiva del club, su ambición de cara al futuro ha quedado clara: construir un equipo capaz de alcanzar grandes logros y hacerlo practicando un estilo de fútbol que emocione e inspire a nuestra afición. Estoy aquí porque creo en esa ambición y he firmado un contrato a largo plazo para darlo todo con el fin de hacerla realidad.
«Nuestra prioridad a corto plazo es ascender en la clasificación de la Premier League, en lo que nos centraremos por completo hasta el pitido final del último partido de la temporada. Estoy deseando salir al campo de entrenamiento y trabajar con estos jugadores para lograrlo».
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Las enormes dificultades de los Spurs
Los Spurs se enfrentan a un descenso de la Premier League que podría resultarles fatal, y De Zerbi dispone de poco tiempo para ponerse manos a la obra.
No obstante, el director deportivo Johan Lange ha elogiado su nombramiento, afirmando: «Roberto era nuestro objetivo número uno para este verano y estamos muy contentos de poder incorporarlo ahora.
«Es uno de los entrenadores más creativos y con mayor visión de futuro del fútbol mundial, y aporta una gran experiencia al más alto nivel, incluida la Premier League».
Rio Ferdinand es uno de los comentaristas que cree que se trata de un nombramiento arriesgado, y afirma: «Escucha, en este momento yo estaría más preocupado por la jerarquía, me fijaría en eso. ¿Por qué ha salido tan mal para tantos? Grandes nombres, nuevos fichajes… ¿por qué este club no ha sido capaz de dar un salto adelante? No lo entiendo porque lo tienen todo ahí… ¿van a ser ellos [la jerarquía] un obstáculo para mí [el próximo entrenador del Tottenham] entre bastidores? ¿Van a arruinar mi reputación aún más ahora? ¿Cuál es la situación aquí?»
Crítica de los aficionados
Según BBC Sport, la Asociación de Aficionados del Tottenham Hotspur ha dejado claro que no puede apoyar el nombramiento de De Zerbi debido a los comentarios que hizo anteriormente sobre Mason Greenwood cuando estaba en el Marsella.
En aquel momento dijo: «Lo único que veo es que Mason parece un buen chico, pagó muy caro lo que pasó.
Probablemente haya encontrado aquí el entorno adecuado para él, que le ha brindado cariño y le ha tendido la mano.
«Cuando lo miro como persona, me entristece lo que le ha pasado en la vida, sin entrar en detalles.
Porque la persona que conozco aquí es muy diferente a la que se ha descrito, especialmente en Inglaterra».
Se ha acusado a De Zerbi de restar importancia a las acciones de Greenwood y de presentarlo como una víctima.
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¿Y ahora qué?
El Tottenham se enfrentará al Sunderland en el Stadium of Light el próximo fin de semana, en el primer partido de De Zerbi al frente del equipo. No dirigirá al equipo en casa hasta el 18 de abril, cuando el Tottenham se enfrente a su antiguo club, el Brighton.