El Tottenham ficha a Roberto De Zerbi en un intento desesperado por evitar el descenso

El Tottenham ha confirmado que el exentrenador del Marsella y del Brighton ha aceptado asumir el cargo, firmando un contrato a largo plazo, tras la marcha del entrenador interino Igor Tudor. De Zerbi llevaba tiempo siendo uno de los principales objetivos del club para el puesto de entrenador.

De Zerbi declaró: «Estoy encantado de incorporarme a este fantástico club de fútbol, uno de los más grandes y prestigiosos del mundo.

«En todas mis conversaciones con la directiva del club, su ambición de cara al futuro ha quedado clara: construir un equipo capaz de alcanzar grandes logros y hacerlo practicando un estilo de fútbol que emocione e inspire a nuestra afición. Estoy aquí porque creo en esa ambición y he firmado un contrato a largo plazo para darlo todo con el fin de hacerla realidad.

«Nuestra prioridad a corto plazo es ascender en la clasificación de la Premier League, en lo que nos centraremos por completo hasta el pitido final del último partido de la temporada. Estoy deseando salir al campo de entrenamiento y trabajar con estos jugadores para lograrlo».