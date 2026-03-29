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El Tottenham está dispuesto a ofrecer a Roberto De Zerbi una «importante prima por mantener al equipo en la categoría» si sustituye a Igor Tudor AHORA MISMO
El Tottenham quiere que De Zerbi les saque del apuro
En una temporada marcada por la inestabilidad, el Tottenham ha puesto sus miras en De Zerbi, exentrenador del Brighton y del Marsella. El italiano se ha convertido en el principal candidato para suceder a Tudor, cuyo breve mandato terminó de mutuo acuerdo tras una desastrosa derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest. Ese resultado dejó a los Spurs en una precaria posición, a solo un punto de la zona de descenso de la Premier League.
Aunque De Zerbi es actualmente agente libre, en un principio se mostró reacio a meterse en una lucha por la permanencia a mitad de temporada y quería ver si los Spurs se mantenían en la categoría antes de decidir su próximo paso. Sin embargo, según talkSPORT, la directiva del Tottenham está dispuesta a hacer todo lo posible para traerlo a la capital antes de que termine la temporada. El Tottenham está dispuesto a pagar a De Zerbi una «importante prima por permanencia y una prima por fichaje» si sustituye a Tudor con efecto inmediato.
- AFP
Sigue teniendo una gran demanda
La marcha de Tudor pone de manifiesto el caos que reina actualmente en el Tottenham Hotspur Stadium. Los Spurs esperan que la combinación de un proyecto a largo plazo y un lucrativo incentivo económico inmediato sea suficiente para convencer a De Zerbi de que asuma el riesgo ahora, en lugar de esperar hasta julio. El exentrenador del Brighton sigue siendo muy codiciado a pesar de su conflictiva salida del Marsella en febrero. De Zerbi también ha sido relacionado con el Manchester United, el Liverpool y el Real Madrid.
Opciones alternativas que se barajan
Si no se logra cerrar un acuerdo con De Zerbi para que se incorpore de inmediato, los Spurs cuentan con varios planes de contingencia. Sean Dyche ocupa uno de los primeros puestos en la lista de posibles soluciones a corto plazo, dada su probada trayectoria a la hora de mantener la permanencia en la máxima categoría bajo presión. Sin embargo, sigue existiendo un obstáculo importante, ya que se cree que Dyche exige un contrato de al menos 18 meses, mientras que el Tottenham podría preferir un acuerdo más flexible.
La opción más emotiva para la afición sigue siendo Mauricio Pochettino, pero sus actuales compromisos con la selección masculina de Estados Unidos de cara al próximo Mundial hacen que un regreso sensacional sea casi imposible en este momento. Otros nombres que suenan en los pasillos del poder son el del exentrenador del Mónaco Adi Hutter e incluso una solución provisional interna que pasaría por el veterano defensa Ben Davies.
- AFP
Aumenta la presión sobre la directiva de los Spurs
La decisión de prescindir de Tudor tras solo seis semanas ha sometido a la directiva a un intenso escrutinio. Ahora que la amenaza del descenso se ha convertido en una posibilidad real, la elección del próximo entrenador se considera un momento decisivo para la era moderna del club.
Los Spurs intentarán tener a un nuevo entrenador con tiempo de sobra antes de su próximo partido de la Premier League, a domicilio contra el Sunderland, donde buscarán romper una racha de 13 partidos sin ganar y alejarse de la zona de descenso.