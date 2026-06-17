¡El Tottenham está dispuesto a batir el récord de traspaso por Sandro Tonali! Se ha revelado la cantidad que los Spurs están dispuestos a pagar por el centrocampista del Newcastle

El Tottenham quiere fichar a Tonali este verano para reforzar el centro del campo a petición de De Zerbi. El técnico italiano ve en su compatriota el motor ideal, y el club londinense busca dejar atrás dos temporadas complicadas en la Premier League.

La propiedad, la familia Lewis, prometió respaldar el proyecto tras una temporada caótica con tres técnicos. En el mensaje a la afición afirmaron: «Asumimos la responsabilidad de reconstruir los Spurs. Queremos recuperar nuestro espíritu y devolver la emoción y el fútbol atrevido que nos define. El fútbol es lo primero y la junta directiva ya presentó sus planes para lograrlo».



