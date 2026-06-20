El Tottenham está a punto de fichar a Mateus Fernandes, adelantándose al Manchester United

Los Spurs, dirigidos por Roberto De Zerbi, avanzan en el mercado para renovar la plantilla tras una temporada difícil. Según el experto Matteo Moretto, el club está «muy cerca» de un acuerdo con el centrocampista de 21 años, considerado uno de los mayores talentos de la Premier League pese a los problemas del West Ham.

Aunque el Manchester United le sigue de cerca, el Tottenham ha acelerado para adelantarse. El jugador quiere quedarse en la Premier y ve con buenos ojos recalar en el norte de Londres. Por ahora no hay contacto oficial entre ambos clubes, pues las conversaciones se centran en su entorno.