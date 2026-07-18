El Tottenham está a punto de cerrar un acuerdo de 65 millones de libras por el extremo del Manchester City Savinho, mientras continúa su frenética campaña de fichajes de verano

El Tottenham está a punto de fichar a Savinho al City por 65 millones de libras, según el Daily Mail. Los Spurs lo siguen desde el verano pasado, pero la operación se cierra ahora. El internacional brasileño de 22 años se incorporará al club londinense.

El fichaje se enmarca en la ambiciosa renovación de la plantilla dirigida por De Zerbi; el club ya ha invertido más de 200 millones de libras este verano y, según los informes, podría seguir invirtiendo antes del cierre del mercado.

Pese a marcar solo un gol en 24 partidos con el City la pasada Premier, los Spurs confían en que sea clave para De Zerbi.



