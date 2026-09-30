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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

El Tottenham, en vilo por la lesión de Jan Paul van Hecke, ya que el defensa neerlandés sufre un contratiempo físico antes del duelo contra el Manchester United

J. van Hecke
Holanda
Tottenham
Serbia vs Holanda
Serbia
UEFA Nations League A
Grecia vs Holanda
Grecia
Manchester United vs Tottenham
Manchester United
Premier League

El Tottenham Hotspur ha recibido una importante preocupación por lesión, ya que el defensa Jan Paul van Hecke se ha visto obligado a retirarse de la convocatoria de la selección de Países Bajos. El fichaje del verano sufrió un problema en el pie durante su compromiso internacional, lo que deja al técnico Roberto De Zerbi ante un posible quebradero de cabeza para la alineación de cara a una visita crucial a Old Trafford.

  • Van Hecke, obligado a abandonar la concentración de Países Bajos

    Van Hecke se ha convertido en la última estrella de la Premier League en ser víctima del parón internacional, después de que el neerlandés se retirara de la convocatoria de Países Bajos por lesión. El jugador de 26 años, que se trasladó al norte de Londres desde el Brighton durante el mercado de fichajes de verano, sufrió una lesión en el pie durante la victoria por 2-1 de Países Bajos sobre Serbia el domingo. Informaciones del medio neerlandés De Telegraaf indican que el defensa no viajará para el partido del jueves por la noche contra Grecia, ya que sigue lidiando con esa dolencia.

    La publicación neerlandesa informa de que Van Hecke está «sufriendo demasiado por una lesión en el pie» que sufrió contra Serbia el pasado fin de semana. A pesar de su deseo de representar a su país, la situación llegó a un punto límite durante una reciente sesión de entrenamiento. El informe añade además que, al parecer, Van Hecke intentó entrenarse el miércoles por la mañana, pero «tuvo que retirarse rápidamente».


  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Preocupación por el estado físico antes del viaje para enfrentarse al Manchester United

    El momento de la lesión es especialmente problemático para el Tottenham, que tiene previsto enfrentarse al Manchester United el 10 de octubre. Van Hecke ha sido una presencia fija en el once inicial de Roberto De Zerbi desde su llegada, al haber disputado hasta ahora todos y cada uno de los minutos de la campaña de la Premier League. Aunque su rendimiento individual ha sido objeto de escrutinio, sigue siendo una pieza clave del planteamiento táctico en el Tottenham Hotspur Stadium.

    Van Hecke ha disputado seis partidos en todas las competiciones con el Tottenham en lo que va de temporada, con una contribución directa de un gol, marcado en la derrota por 3-2 ante el Aston Villa. El defensa neerlandés ha sido una presencia casi constante en la plantilla y solo se perdió un encuentro, cuando fue reservado en la derrota por 3-1 en la Carabao Cup ante el Liverpool.

  • La campaña de Países Bajos en la Liga de Naciones hasta ahora

    Países Bajos ocupa actualmente la segunda plaza del Grupo 2 con cuatro puntos, tras empatar 1-1 contra Alemania y vencer 2-1 a Serbia. Después de medirse a Grecia el jueves, el conjunto neerlandés cerrará este parón internacional actual recibiendo a Serbia el 4 de octubre.

    Van Hecke no es la única baja de Países Bajos, ya que la selección neerlandesa se ha visto muy castigada por las lesiones durante esta ventana internacional. Cody Gakpo tuvo que retirarse por lesión durante el choque ante Serbia, lo que se suma al golpe anterior sufrido por Brian Brobbey contra Alemania.

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  • Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El pésimo arranque del Tottenham y el duro calendario que le espera

    La lesión de Van Hecke llega en un momento delicado para el Tottenham, que se encuentra hundido en el fondo de la clasificación de la Premier League con solo dos puntos en sus primeros cinco partidos. Las cosas podrían ponerse aún más difíciles para el Tottenham, ya que le espera una serie de encuentros complicados; tras su visita al Manchester United, recibirá al Coventry City el 19 de octubre antes de viajar para enfrentarse al Chelsea el 24 de octubre.