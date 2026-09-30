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El Tottenham, en vilo por la lesión de Jan Paul van Hecke, ya que el defensa neerlandés sufre un contratiempo físico antes del duelo contra el Manchester United
Van Hecke, obligado a abandonar la concentración de Países Bajos
Van Hecke se ha convertido en la última estrella de la Premier League en ser víctima del parón internacional, después de que el neerlandés se retirara de la convocatoria de Países Bajos por lesión. El jugador de 26 años, que se trasladó al norte de Londres desde el Brighton durante el mercado de fichajes de verano, sufrió una lesión en el pie durante la victoria por 2-1 de Países Bajos sobre Serbia el domingo. Informaciones del medio neerlandés De Telegraaf indican que el defensa no viajará para el partido del jueves por la noche contra Grecia, ya que sigue lidiando con esa dolencia.
La publicación neerlandesa informa de que Van Hecke está «sufriendo demasiado por una lesión en el pie» que sufrió contra Serbia el pasado fin de semana. A pesar de su deseo de representar a su país, la situación llegó a un punto límite durante una reciente sesión de entrenamiento. El informe añade además que, al parecer, Van Hecke intentó entrenarse el miércoles por la mañana, pero «tuvo que retirarse rápidamente».
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Preocupación por el estado físico antes del viaje para enfrentarse al Manchester United
El momento de la lesión es especialmente problemático para el Tottenham, que tiene previsto enfrentarse al Manchester United el 10 de octubre. Van Hecke ha sido una presencia fija en el once inicial de Roberto De Zerbi desde su llegada, al haber disputado hasta ahora todos y cada uno de los minutos de la campaña de la Premier League. Aunque su rendimiento individual ha sido objeto de escrutinio, sigue siendo una pieza clave del planteamiento táctico en el Tottenham Hotspur Stadium.
Van Hecke ha disputado seis partidos en todas las competiciones con el Tottenham en lo que va de temporada, con una contribución directa de un gol, marcado en la derrota por 3-2 ante el Aston Villa. El defensa neerlandés ha sido una presencia casi constante en la plantilla y solo se perdió un encuentro, cuando fue reservado en la derrota por 3-1 en la Carabao Cup ante el Liverpool.
La campaña de Países Bajos en la Liga de Naciones hasta ahora
Países Bajos ocupa actualmente la segunda plaza del Grupo 2 con cuatro puntos, tras empatar 1-1 contra Alemania y vencer 2-1 a Serbia. Después de medirse a Grecia el jueves, el conjunto neerlandés cerrará este parón internacional actual recibiendo a Serbia el 4 de octubre.
Van Hecke no es la única baja de Países Bajos, ya que la selección neerlandesa se ha visto muy castigada por las lesiones durante esta ventana internacional. Cody Gakpo tuvo que retirarse por lesión durante el choque ante Serbia, lo que se suma al golpe anterior sufrido por Brian Brobbey contra Alemania.
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El pésimo arranque del Tottenham y el duro calendario que le espera
La lesión de Van Hecke llega en un momento delicado para el Tottenham, que se encuentra hundido en el fondo de la clasificación de la Premier League con solo dos puntos en sus primeros cinco partidos. Las cosas podrían ponerse aún más difíciles para el Tottenham, ya que le espera una serie de encuentros complicados; tras su visita al Manchester United, recibirá al Coventry City el 19 de octubre antes de viajar para enfrentarse al Chelsea el 24 de octubre.
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