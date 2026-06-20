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El Tottenham debe aumentar su oferta por Sandro Tonali, pues el Newcastle rechazó la primera
Los Spurs inician las negociaciones por Tonali con una oferta espectacular
El Tottenham ha presentado al Newcastle una oferta de entre 75 y 80 millones de libras por Tonali para adelantarse a sus rivales de la Premier, informa Sky Sport Italia. Los Spurs intensificaron esta semana su interés en el italiano, desatando una pugna con Arsenal, Manchester United y Manchester City.
Aunque ya habían contactado a los representantes del jugador para incorporarlo al equipo de De Zerbi este verano, hasta ahora no se habían dirigido a Newcastle.
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El Newcastle se mantiene firme en su valoración de 85 millones de libras
El Newcastle rechaza vender a su mediocampista estrella por poco dinero, pese a la millonaria oferta de los Spurs. Según The Athletic, piden 100 millones de libras por él.
El club de Tyneside tiene ventaja en las negociaciones gracias a la larga duración de su contrato. El club lo fichó del AC Milan hace tres años y, tras su sanción por juego, le prorrogó el contrato hasta 2029. Por eso, ha dejado claro a su entorno que no lo venderá a menos que se pague la cifra pedida.
La admiración que De Zerbi siente desde hace tiempo por el italiano
El plan táctico del entrenador italiano con la renovada plantilla del Tottenham impulsa este interés. De Zerbi, que sigue a Tonali desde su debut en el Brescia, lo ve como un pilar para su proyecto en Londres.
Ya en el Brighton, admitió: «Quería ficharlo para el Sassuolo tras su primer año en el Milan. Me dije: “Quizá piquen el anzuelo y pueda traerlo aquí”. Lo vi en el Brescia y pensé que era el jugador que luego ha demostrado ser».
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Los rivales acechan mientras aumenta la tensión por el traspaso
La repentina maniobra del Tottenham ha alertado a otros grandes de la Premier, que vigilan St James' Park. Esta semana, el Newcastle sospechó que los Spurs filtraron su interés para provocar una contraoferta del Arsenal, que ya intentó fichar al italiano en invierno.
Sky Sports añade que el Manchester City aún sigue interesado en Tonali.