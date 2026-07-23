Guglielmo Vicario está en el mercado desde hace semanas. El técnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha elegido al checo Antonin Kinsky y al ex del Newcastle, Dubravka, como alternativas. La opción de volver a la Serie A se presenta como la más conveniente para todas las partes y ha cobrado impulso tras la exclusión del portero italiano de la gira deverano por Australia.
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El Tottenham de De Zerbi deja fuera a Guglielmo Vicario de la gira por Australia: ¿qué pasa en el mercado de fichajes entre la Juventus y el Nápoles?
ESTÁ EN EL MERCADO
Tras sonar para el Inter —que descartó pagar los 20 millones que cuesta para mantener a Josep Martínez—, Vicario ahora interesa a Juventus y Nápoles, que buscan un portero en préstamo con opción de compra. La Juventus aún busca comprador para Michele Di Gregorio, suplente desde la segunda parte de la temporada pasada. Dibu Martínez es la primera opción, pero su coste es alto; junto a David de Gea (Fiorentina) y Noah Atubolu (Friburgo), Vicario aparece como alternativa.
OPORTUNIDADES
En el Nápoles la situación es similar: ni Alex Meret ni Vanja Milinkovic-Savic convencen al nuevo entrenador, Massimiliano Allegri. El técnico de Livorno quiere fichar un nuevo portero, pero antes el Nápoles debe vender, y Milinkovic-Savic, fichado por unos 20 millones hace un año, es el candidato más probable a salir. Si el serbio, actualmente segundo por detrás de Meret, encuentra nuevo equipo, el director deportivo Manna podría actuar y Vicario es, sin duda, un nombre a tener en cuenta.
¿QUÉ PASA CON VICARIO?
Antes de pensar en su futuro en el mercado, el portero italiano entrenará por separado en el Tottenham. No jugará los amistosos contra Auckland FC (25/07), Sydney FC (29/07) y Chelsea (01/08), pero se mantendrá entrenando en las instalaciones del club hasta el encuentro de pretemporada contra el Getafe el 8 de agosto, a menos que encuentre antes un nuevo equipo.
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