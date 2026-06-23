El Tottenham contacta al Real Madrid para negociar el traspaso de un jugador que no entra en los planes de José Mourinho

El Tottenham quiere fichar a Mastantuono, joven del Real Madrid, para ganar creatividad. Se espera que el jugador de 18 años, llegado a España con fama de ser una de las mayores promesas de Sudamérica, sea cedido para seguir creciendo lejos del Bernabéu.

Según Sport, los Spurs competirán con otros nueve clubes: Inter, Juventus, Oporto, Benfica, Sporting de Lisboa, Villarreal, Rennes y River Plate.



