Getty
Traducido por
El Tottenham conoce el plazo «mínimo» para volver a la Liga de Campeones mientras se balancea al borde del desastre del descenso de la Premier League
Victoria en Europa, pero retrocesos en la liga nacional
Tras ganar la Europa League en 2025 con Ange Postecoglou y romper 17 años sin títulos, el Tottenham llegó a octavos de la Champions, pero cayó ante el Atlético.
Sus gestas europeas ocultaron momentáneamente los problemas ligueros, aunque el equipo seguía en una pendiente peligrosa. Caer al puesto 17 la temporada anterior parecía el fondo del pozo, pero ahora la situación puede empeorar.
Tras los breves pasajes de Thomas Frank e Igor Tudor, el exentrenador del Brighton y el Marsella, Roberto De Zerbi, toma las riendas con solo seis partidos por delante para transmitir su mensaje y enderezar el rumbo.
- Getty
¿Cuánto tardaría el Tottenham en recuperarse del descenso?
Los Spurs están en zona de descenso de la Premier League y, si bajan, probablemente venderán a sus mejores jugadores. ¿Cuánto tardaría un club que ya aspiró al título en volver a pelear por los cuatro primeros puestos?
Al plantearle esa pregunta al exguardameta de la selección estadounidense Friedel, con los aficionados del Tottenham pendientes de las cuotas del Arsenal para el título, que han subido, la exestrella de los Spurs declaró a GOAL: «No diré el nombre, pero alguien a quien respeto mucho dijo: “Se tarda más de una década en construir algo en un club y solo dos años en destruirlo”.
Con los pagos de paracaídas y un rápido regreso, como le ocurrió al Villa, aún se necesitarían al menos tres temporadas: una para ascender y otras dos para consolidarse en la Premier. Para un club del tamaño del Tottenham es factible».
¿La mayor sorpresa de la historia de la Premier League? Los Spurs podrían superar al Leicester.
Aunque el despertar del gigante dormido es «factible», los Spurs podrían perder su prestigio en el fútbol inglés y europeo. El exdelantero Bobby Zamora declaró a GOAL que el club está renunciando a su estatus de «gran seis»: «Para un equipo como los Spurs, quizá solo se puede pasar desapercibido dos años. Al tercero, hay que rendir. Hay que estar entre los seis primeros y dar la impresión de que se está ahí de forma constante.
«Tengo muchos amigos que son aficionados de los Spurs y se están tirando de los pelos, y lo llevan haciendo desde hace un año. No pueden creer lo que está pasando».
Gus Poyet, exjugador del club, afirma a GOAL que un descenso de los Spurs sería la mayor sorpresa de la historia de la Premier, por encima del título del Leicester.
Dijo: «Buena pregunta. Sí, sería mayor, sin restar mérito al Leicester. El Leicester fue cuestión de impulso: cuando los jugadores creen y se unen, ganan y piensas “van a perder” y nunca pierden.
Pero lo del Tottenham es peor, porque el club aspira a mucho y acaba de invertir en unas instalaciones impresionantes. Caerse ahora sería impactante».
- Getty/GOAL
Calendario del Tottenham 2025-26: Se avecinan partidos decisivos en la lucha por evitar el descenso
Los Spurs solo necesitan recortar dos puntos para salir de la zona de descenso, pero llevan 14 partidos de la Premier League sin ganar y aún no han vencido en 2026.
Todavía les quedan duelos clave, como la visita al Wolves y el duelo en casa contra el Leeds, pero confían en reactivarse este sábado ante el Brighton, que ha ganado sus últimos tres partidos.