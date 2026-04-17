El Tottenham conoce el plazo «mínimo» para volver a la Liga de Campeones mientras se balancea al borde del desastre del descenso de la Premier League

Aunque el despertar del gigante dormido es «factible», los Spurs podrían perder su prestigio en el fútbol inglés y europeo. El exdelantero Bobby Zamora declaró a GOAL que el club está renunciando a su estatus de «gran seis»: «Para un equipo como los Spurs, quizá solo se puede pasar desapercibido dos años. Al tercero, hay que rendir. Hay que estar entre los seis primeros y dar la impresión de que se está ahí de forma constante.

«Tengo muchos amigos que son aficionados de los Spurs y se están tirando de los pelos, y lo llevan haciendo desde hace un año. No pueden creer lo que está pasando».

Gus Poyet, exjugador del club, afirma a GOAL que un descenso de los Spurs sería la mayor sorpresa de la historia de la Premier, por encima del título del Leicester.

Dijo: «Buena pregunta. Sí, sería mayor, sin restar mérito al Leicester. El Leicester fue cuestión de impulso: cuando los jugadores creen y se unen, ganan y piensas “van a perder” y nunca pierden.

Pero lo del Tottenham es peor, porque el club aspira a mucho y acaba de invertir en unas instalaciones impresionantes. Caerse ahora sería impactante».