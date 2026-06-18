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El Tottenham confirma el fichaje de Jan Paul van Hecke por 52 millones de libras, con lo que Roberto De Zerbi suma su tercer fichaje del verano
De Zerbi se reencuentra con la estrella del Brighton
El Tottenham ha fichado a Van Hecke por 52 millones de libras, una inversión que refleja su condición de titular en la selección de Países Bajos, ahora en el Mundial.
El defensa de 26 años se reencuentra con Roberto De Zerbi, quien ya lo dirigió en el Amex Stadium. Esa previa relación fue decisiva para su llegada a Londres, donde el técnico italiano sigue moldeando la plantilla a su imagen.
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«Un sueño hecho realidad»
Van Hecke se mostró feliz por su fichaje y destacó la importancia del club y la oportunidad de trabajar con caras conocidas. «Es un gran honor convertirme en jugador de los Spurs; incorporarme a un club tan grande es un sueño hecho realidad», declaró en la web oficial. «Ya tengo una relación muy estrecha con el entrenador, con quien estoy deseando volver a trabajar. Micky van de Ven me ha hablado muy bien del club y tengo ganas de empezar. Ya jugué en el Tottenham Hotspur Stadium con otro equipo y ahora espero salir al campo con nuestra afición vistiendo la camiseta de los Spurs; será un momento especial».
Lange elogia la madurez defensiva
El director deportivo de los Spurs, Johan Lange, afirmó que el interés por el jugador holandés no es nuevo, sino el fruto de un largo proceso de scouting. «Además de sus cualidades técnicas y su instinto defensivo, posee la madurez, el carácter y la profesionalidad que buscamos», explicó Lange. «Mientras seguimos construyendo nuestra plantilla, es clave sumar jugadores que aporten desde el primer día y que, a la vez, encajen en nuestra visión a largo plazo. Jan Paul cumple ese perfil, y estamos ilusionados con lo que aportará al equipo».
Las palabras de Lange reflejan la estrategia del Tottenham de fichar jugadores con cualidades físicas de élite y la fortaleza mental necesaria para la Premier League. Van Hecke, que jugó 40 partidos con el Brighton la temporada pasada y aportó tres goles y tres asistencias, llega listo para rendir desde el primer momento.
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Ideal para configuraciones tácticas
De Zerbi está convencido de que el estilo de Van Hecke encaja a la perfección con su sistema de juego abierto. «A Jan Paul lo conozco muy bien de nuestra etapa juntos en el Brighton, y estoy encantado de volver a trabajar con él», afirmó. «Es un central fuerte e inteligente, valiente en la posesión del balón y que juega con personalidad. Esas son cualidades importantes para la forma en que quiero que se plantee nuestro equipo».
Además, destacó su liderazgo: «Fuera del campo es maduro, un líder con ganas de aprender y mejorar cada día. Jan Paul ha progresado mucho en los últimos años y puede seguir creciendo aquí, en el Tottenham Hotspur».
Por ahora, Van Hecke se mantiene concentrado en el Mundial, donde Holanda enfrentará a Suecia el sábado en su segundo partido de grupo.