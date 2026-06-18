De Zerbi está convencido de que el estilo de Van Hecke encaja a la perfección con su sistema de juego abierto. «A Jan Paul lo conozco muy bien de nuestra etapa juntos en el Brighton, y estoy encantado de volver a trabajar con él», afirmó. «Es un central fuerte e inteligente, valiente en la posesión del balón y que juega con personalidad. Esas son cualidades importantes para la forma en que quiero que se plantee nuestro equipo».

Además, destacó su liderazgo: «Fuera del campo es maduro, un líder con ganas de aprender y mejorar cada día. Jan Paul ha progresado mucho en los últimos años y puede seguir creciendo aquí, en el Tottenham Hotspur».

Por ahora, Van Hecke se mantiene concentrado en el Mundial, donde Holanda enfrentará a Suecia el sábado en su segundo partido de grupo.