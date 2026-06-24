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El Tottenham confía en fichar a Mateus Fernandes, valorado en 80 millones de libras, mientras el Manchester United podría retirarse
El Tottenham intenta arrebatarle un fichaje al United
El Tottenham es favorito para fichar a Fernandes este verano, tras el descenso del West Ham. Según The Times, el club londinense quiere ganar la pugna al Manchester United y confía en que los ‘red devils’ se retiren si sube demasiado el precio.
El West Ham pide unos 80 millones de libras por el centrocampista, fichado del Southampton el pasado agosto por 44 millones de euros. Aunque el Manchester United sigue interesado en el jugador de 21 años, prefiere evitar una subasta, como ya hizo con Elliot Anderson, del Nottingham Forest.
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De Zerbi está formando una nueva plantilla
El Tottenham, decidido a reforzar el proyecto de Roberto De Zerbi, ha fichado a los defensas Andy Robertson, Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke, además del portero Martin Dubravka. Ahora busca cerrar la llegada de Fernandes, cuyo talento y energía mejorarían el centro del campo.
A pesar de las dificultades de su equipo, el mediocampista brilló en su primera temporada en Londres, disputando 38 partidos y marcando cuatro goles con el West Ham. Según el experto en fichajes Matteo Moretto, el Tottenham está cerca de un acuerdo, pues el jugador quiere seguir en la máxima categoría.
Carrick se enfrenta a un gran dilema en el centro del campo
Mientras el Tottenham avanza, el United tiene un dilema: cuando Casemiro se marche al acabar su contrato la semana que viene, solo quedarán Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte como centrocampistas titulares. El club busca al menos dos fichajes, y Fernandes encaja tras su rápida evolución desde que dejó el Sporting por 15 millones de euros en 2024.
Jugó 46 partidos y marcó cuatro goles con el Southampton antes de fichar por el West Ham. Sin embargo, la reticencia del United a invertir fuerte podría dejar a Michael Carrick con una plantilla mermada. Al final de la temporada, Carrick afirmó: «Es obvio que hay trabajo por hacer. Es evidente: se van algunos jugadores, así que debemos trabajar. No es más importante que lo anterior, es lo que tenemos por delante como club y debemos sacar el máximo partido».
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¿Qué le depara el futuro a Fernandes?
El Tottenham iniciará negociaciones oficiales con el West Ham para fijar el precio del traspaso. Como las condiciones personales están casi cerradas, los Spurs deben actuar rápido para evitar interferencias de última hora. El United debe decidir pronto si iguala la oferta o busca alternativas más baratas antes de la pretemporada.