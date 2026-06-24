El Tottenham confía en fichar a Mateus Fernandes, valorado en 80 millones de libras, mientras el Manchester United podría retirarse

El Tottenham es favorito para fichar a Fernandes este verano, tras el descenso del West Ham. Según The Times, el club londinense quiere ganar la pugna al Manchester United y confía en que los ‘red devils’ se retiren si sube demasiado el precio.

El West Ham pide unos 80 millones de libras por el centrocampista, fichado del Southampton el pasado agosto por 44 millones de euros. Aunque el Manchester United sigue interesado en el jugador de 21 años, prefiere evitar una subasta, como ya hizo con Elliot Anderson, del Nottingham Forest.



