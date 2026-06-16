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El Tottenham competirá con el Manchester United por fichar a Sandro Tonali, en medio de la reestructuración de Roberto De Zerbi
Los Spurs intensifican su interés por el centrocampista del Newcastle
El Tottenham intensifica su interés por fichar a Tonali, mientras De Zerbi reestructura la plantilla tras la difícil temporada 2025-26. Después de evitar el descenso, los Spurs ya han reforzado la defensa con Andy Robertson y Marcos Senesi, y ahora buscan un centrocampista de renombre.
Ya fichó a Andy Robertson y Marcos Senesi como agentes libres, y sigue tras Savinho, Jan Paul van Hecke y Joao Palhinha. Pero la llegada de Tonali sería la gran declaración de intenciones de De Zerbi. Según Fabrizio Romano, el Tottenham se ha sumado a la puja por el centrocampista del Newcastle, quien también interesa a otros grandes de la Premier. La ausencia de los “Magpies” en Europa alimenta los rumores sobre su salida.
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Romano ofrece las últimas noticias sobre Tonali
Romano confirmó en X que el Tottenham quiere fichar a Tonali, y que De Zerbi lo ve como pieza clave para el centro del campo. Escribió: «EXCLUSIVA: ¡El Tottenham se suma a la puja por Sandro Tonali! De Zerbi lo quiere como nueva estrella del mediocampo para elevar el nivel del #THFC. Los Spurs competirán con Manchester City y Arsenal por Tonali, mostrando sus ambiciones».
Además, Romano asegura que el Manchester United ya no persigue al jugador. En su canal de YouTube añadió: «El Manchester United no va a por Sandro Tonali en este momento. El club lo ha seguido, pero ahora lo considera demasiado caro».
Tonali encaja en la visión a largo plazo de De Zerbi
Tonali llegaría para cumplir el deseo de De Zerbi de armar un centro del campo más sólido y técnico. El técnico italiano, contratado para alejar a los Spurs del descenso, ahora liderará una reconstrucción más amplia. Su fichaje reforzaría una plantilla que, según De Zerbi, debe mejorar para aspirar a los primeros puestos. La retirada del Manchester United de la puja podría favorecer al Tottenham, aunque aún compite con Arsenal y Manchester City.
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Los Spurs se enfrentan a un reto crucial en el mercado de fichajes
El Tottenham debe convencer a Tonali de que su proyecto a largo plazo es el mejor para su futuro. Aunque De Zerbi lo considera prioritario, ficharlo del Newcastle exigirá una fuerte inversión. Las próximas semanas serán clave, ya que los Spurs siguen reforzándose y buscan hacer realidad los planes de reconstrucción del técnico de cara a la nueva temporada.