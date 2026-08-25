La oportunidad única de trabajar con De Zerbi resultó ser un factor decisivo en la decisión de Savinho de cambiarse al sur. El dinámico extremo está claramente deseando seguir desarrollando su juego en conjunto bajo las órdenes del técnico, muy bien considerado.

«Ha llevado un tiempo, pero estoy muy feliz de estar aquí», admitió. «Es una oportunidad maravillosa en un club brillante con uno de los mejores entrenadores del mundo.

«En cuanto hablé con el entrenador, supe que tenía que venir. Me dijo que quiere ayudarme a alcanzar el nivel más alto, y creo que podemos hacerlo juntos, como equipo».







