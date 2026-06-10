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¡El Tottenham cierra el fichaje de Marcos Senesi! Roberto De Zerbi elogia la «versatilidad» del nuevo defensa mientras continúa la reconstrucción de los Spurs
Un nuevo capítulo en el norte de Londres
El Tottenham ha confirmado que Senesi se unirá el 1 de julio, pendiente de la autorización internacional. El defensa llega tras cuatro temporadas en el Bournemouth, donde llegó en 2022 procedente del Feyenoord por 15 millones de euros.
El argentino expresó su entusiasmo: «Es una sensación muy especial ser jugador del Tottenham Hotspur. Desde el primer momento, el club ha demostrado por qué me quieren y lo mucho que desean que forme parte de lo que están construyendo. Es emocionante y estoy deseando formar parte de ello».
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Una trayectoria impresionante y grandes dotes de liderazgo
El defensa central llega a la capital con un historial de éxito: disputó 128 partidos y marcó seis goles con el Bournemouth. Antes, en los Países Bajos, jugó 116 partidos y anotó nueve veces con el Feyenoord. Sobre sus ambiciones, añadió: «Cada vez que pise el campo, daré lo mejor de mí para que los aficionados se sientan orgullosos y para devolver al club al lugar que le corresponde. Quiero ganar títulos con el Tottenham y haré todo lo posible para lograrlo». El director deportivo, Johan Lange, lo elogió: «Marcos es un defensa que aporta calidad, inteligencia y liderazgo. Su experiencia, serenidad con el balón y lucha por cada balón lo hacen ideal para nuestro estilo de juego».
Flexibilidad táctica con De Zerbi
De Zerbi, que asumió el cargo en marzo y mantuvo al club en la Premier League con un balance de tres victorias, dos empates y dos derrotas, se muestra entusiasmado con la llegada del exjugador del Feyenoord.
Sobre su fichaje gratuito, De Zerbi destacó: «Su experiencia, calidad con el balón y espíritu competitivo nos reforzarán en defensa y aportarán flexibilidad táctica. Se siente cómodo en un juego de posesión, lee muy bien el partido y tiene la personalidad para sobresalir en un entorno exigente».
La temporada pasada disputó 39 partidos con el Bournemouth, 37 de ellos en la liga.
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¿Qué le depara el futuro al defensa?
Senesi se unirá a sus nuevos compañeros el 1 de julio para empezar la pretemporada. El Tottenham tiene un verano lleno de compromisos y De Zerbi confiará en su solidez defensiva para estabilizar la zaga. Los aficionados esperan con ganas verle en acción en la próxima Premier League.