AFP
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El Tottenham apunta a un sorprendente fichaje de 125 millones de libras por la estrella de Inglaterra Morgan Gibbs-White, mientras Roberto De Zerbi busca chispa creativa
El Tottenham prepara un ambicioso golpe de mercado en enero
Según Football Insider, el Tottenham se está preparando para reactivar su interés por el centrocampista del Forest Gibbs-White de cara al mercado de fichajes de enero. Spurs ya intentó fichar al internacional inglés en 2025 al activar una cláusula de rescisión de 60 millones de libras.
Sin embargo, ese traspaso propuesto se vino abajo de forma estrepitosa después de que el Forest impugnara la operación y amenazara con emprender acciones legales. Posteriormente, Gibbs-White se comprometió con su futuro en el City Ground al firmar un nuevo contrato, pero el interés de larga duración del Tottenham nunca se ha desvanecido.
Según el informe, el creativo centrocampista sigue siendo una de las principales prioridades a largo plazo del club del norte de Londres. Ahora está valorando realizar otra ofensiva en una próxima ventana para hacerse por fin con su objetivo.
- Getty Images Sport
Una asombrosa valoración de 125 millones de libras esterlinas
Cualquier oferta exitosa por Gibbs-White requerirá un enorme esfuerzo económico. Football Insider afirma que se cree que la valoración actual del centrocampista ronda los 125 millones de libras.
Ese precio desorbitado refleja directamente su tremendo estado de forma y su importancia crucial para el Forest. Marcó 15 goles en la Premier League la temporada pasada y ha sido el máximo goleador de la competición en el año natural 2026, con 13 tantos hasta ahora.
Además, el Forest tiene muy pocos incentivos económicos para autorizar una venta. El club ya alivió cualquier presión económica inmediata al ingresar una gran cantidad por Elliot Anderson, que recientemente se marchó al Manchester City.
De Zerbi, desesperado por creatividad
Desde una perspectiva táctica, Gibbs-White representa un objetivo ideal para el Tottenham. Aporta experiencia contrastada en la Premier League, olfato goleador y la versatilidad necesaria para rendir con eficacia tanto como un mediapunta clásico como en una posición de centrocampista más adelantado.
De Zerbi sin duda podría aprovechar ese chispazo creativo, con el Tottenham teniendo serios problemas para encontrar su ritmo ofensivo en las primeras fases de esta temporada. El conjunto del norte de Londres gastó más de 400 millones de libras durante el verano, pero su campaña ha empezado mal.
El Tottenham ocupa actualmente el último puesto de la clasificación de la Premier League después de no haber ganado ninguno de sus cinco primeros partidos. Ha sumado tres derrotas y dos empates, y solo ha logrado marcar dos goles, ambos en su derrota en casa por 3-2 ante el Aston Villa.
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La presión de un traspaso de nueve cifras
Aunque el encaje táctico tiene todo el sentido para el Tottenham, la cifra propuesta sigue siendo un obstáculo importante. Gastar 125 millones de libras representa una decisión radicalmente distinta a su fallido intento de 60 millones de libras en 2025.
Comprometer otra cantidad de nueve cifras a mitad de temporada pondría una enorme presión tanto sobre el jugador como sobre el departamento de fichajes del club para ofrecer resultados inmediatos. Tampoco hay garantía de que el Forest vaya siquiera a sentarse a negociar.
Con Gibbs-White firmemente atado por contrato y brillando como uno de sus activos más importantes, el Forest tiene todas las cartas. El Spurs tendrá que decidir si está dispuesto a tirar la casa por la ventana para hacerse por fin con su objetivo prioritario este enero.
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