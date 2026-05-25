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El Tottenham admite que sus fichajes no buscaban el éxito deportivo, tras salvar la categoría en la Premier League
Reconocimiento del fracaso de una estrategia
En una carta abierta difundida por BBC Sport, el presidente no ejecutivo admitió que el club había perdido el rumbo, lo que condujo a una de las temporadas más difíciles de su historia reciente. La victoria sobre los Toffees salvó a los Spurs de su primer descenso a la segunda división desde 1977, enviando en su lugar a su rival londinense, el West Ham, a la categoría inferior.
Charrington, quien se unió a la junta en marzo de 2025 tras la salida de Daniel Levy, fue directo al señalar los errores administrativos. «Permitimos que se desvanecieran las cualidades que distinguen a los Spurs: nuestro fútbol, nuestra ambición y la conexión con los seguidores. El éxito deportivo no guió nuestras decisiones. No tuvimos la experiencia adecuada en puestos clave. No construimos plantillas lo suficientemente buenas como para competir en la liga más exigente del mundo», escribió.
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El fin de la era Levy
El cambio «radical» que mencionó Charrington empezó en septiembre, cuando la familia Lewis, dueña del club, aprobó una reorganización total del área deportiva. Esto incluyó la salida de Levy tras casi 25 años, con el fin de priorizar el rendimiento deportivo sobre el crecimiento comercial. Charrington admitió que el cambio «llegó más tarde de lo debido», dejando al equipo en una situación delicada gran parte de la temporada.
«En septiembre vimos que algo radical debía cambiar en el Tottenham», admitió Charrington. «La familia Lewis autorizó una reorganización total; no fue una decisión ligera». Pese a la agitación, el club reitera que los Lewis siguen «totalmente comprometidos» con el proyecto y niega los rumores de venta a inversores tecnológicos estadounidenses.
Una promesa de inversión para el verano
Tras asegurar la permanencia en la Premier League, el club se centra en un mercado de fichajes estival clave, donde primará el mérito deportivo. Charrington anunció la reestructuración de toda la organización futbolística, incluidos los departamentos médico y de rendimiento, la cantera y el equipo femenino de Martin Ho. El presidente reiteró que el club no está en venta, pese al interés previo de un consorcio liderado por Brooklyn Earick.
«Esta temporada ha quedado muy por debajo de lo que exige el Tottenham. Debemos luchar con los mejores equipos de esta liga, cada temporada, y estamos reconstruyendo este club con ese objetivo en mente», concluyó Charrington en su discurso a la afición. «Incluso en las temporadas más oscuras, habéis acudido y habéis llevado en volandas a este equipo. Esa lealtad no es algo que demos por sentado. Es algo por lo que estamos decididos a ser dignos».
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De Zerbi, el hombre indicado para la reconstrucción
Roberto De Zerbi, el tercer entrenador del club esta temporada tras los breves pasajes de Thomas Frank e Igor Tudor, lideró la remontada final. El técnico italiano firmó en marzo por cinco años y pronto unió un vestuario fracturado. James Maddison y Conor Gallagher lo elogiaron.
Maddison declaró: «Sin ese nombramiento, quizá se hubiera producido un desastre, pero no fue así, y él se lleva gran parte del mérito por el trabajo que ha realizado entre bastidores y en el campo de entrenamiento». Gallagher añadió: «Desde el primer o segundo día, tuvo a todo el mundo bajo su protección. Todos confiaron en él al instante; fue como: "Gracias a Dios que ha llegado enseguida"».