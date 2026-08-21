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Muhammad Zaki

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El Tottenham acuerda un traspaso récord de 85 millones de libras para fichar a Savinho del Manchester City mientras Roberto De Zerbi planea una doble ofensiva en el Etihad

Fichajes
Savinho
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O. Marmoush

El Tottenham Hotspur ha alcanzado un sensacional acuerdo para fichar al extremo del Manchester City Savinho en una operación que podría llegar a valer hasta 85 millones de libras. La estrella brasileña es la última incorporación de alto perfil en una gran ola de gasto del equipo de Roberto De Zerbi, y llega como parte de una agresiva reconstrucción de la plantilla tras las recientes dificultades del club, mientras los Spurs también estudian lanzar una ofensiva sobre otro City para hacerse con el delantero Omar Marmoush.

  • Acuerdo cerrado por una cantidad récord para el extremo brasileño

    El Tottenham está dispuesto a pagar una cantidad inicial de 75 millones de libras por el jugador de 22 años, con otros 10 millones de libras en variables por rendimiento para elevar el montante total a unos asombrosos 85 millones de libras, según The Athletic. Esto representa una operación histórica para el City, ya que el acuerdo por Savinho supondría una venta récord para el gigante del Etihad.

    El extremo de 22 años lleva tiempo en el radar del Tottenham Hotspur Stadium, con un interés que se remonta al pasado verano. En aquel momento, el Tottenham estudió un paquete en torno a los 50 millones de euros (43,3 millones de libras), pero el City se mostró reacio a vender y, en su lugar, ató al jugador a un nuevo contrato de larga duración en octubre que estaba previsto que se extendiera hasta 2031.

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  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    El viaje de Savinho al norte de Londres

    La trayectoria de Savinho pone de relieve el modelo multiclub del City Football Group. Tras salir de la cantera del Atletico Mineiro en Brasil, se incorporó al Troyes francés en 2022. Después llegaron exitosas cesiones en el PSV Eindhoven y el Girona antes de integrarse finalmente en el primer equipo del City en 2024, en una operación valorada en 40 millones de euros.

    En total, el extremo disputó 53 partidos con el City, con un balance de dos goles y 12 asistencias. Su exclusión de la convocatoria de Enzo Maresca para la derrota en la Community Shield ante el Arsenal el 16 de agosto fue la señal más clara de que un traspaso era inminente. Con las condiciones personales ya acordadas anteriormente en verano, ahora se espera que el jugador pase el reconocimiento médico antes de firmar un contrato de larga duración que le vinculará al Tottenham Hotspur en el futuro inmediato.

  • De Zerbi prepara un doble golpe al Manchester City

    Savinho no es el único jugador del City en el punto de mira de De Zerbi, ya que el técnico italiano busca renovar por completo sus opciones ofensivas. Los informes indican que el Tottenham también avanza en las conversaciones para fichar al delantero Omar Marmoush del gigante de Mánchester. Según esas informaciones, el internacional egipcio está dispuesto a cerrar el movimiento, ya que desea un papel central en el que pueda salir de la sombra de Erling Haaland en el Etihad.

    La búsqueda de Savinho y Marmoush apunta a un cambio radical en la estrategia de fichajes del Tottenham. Se dice que De Zerbi aspira a un tridente completamente nuevo, con Cody Gakpo manteniéndose también como un objetivo firme.


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    El Tottenham sigue con su enorme gasto este verano

    La llegada de Savinho eleva el gasto total del Tottenham este verano por encima de los 300 millones de libras. El club ya se ha asegurado los servicios de Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke por cantidades importantes, al tiempo que también ha reforzado la plantilla con los agentes libres Andy Robertson, Marcos Senesi y Martin Dubravka.

    Este nivel de inversión ejerce una enorme presión sobre De Zerbi para ofrecer resultados inmediatos. La cúpula del club ha identificado claramente el ataque como la pieza final del puzle, y la doble operación con el City se considera una declaración de intenciones.

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