La posibilidad de una salida del Etihad Stadium ya estaba sobre la mesa para Marmoush tras su limitada continuidad, después de haber llegado a Mánchester en enero de 2025. Su inminente llegada se produce después de que el Tottenham cerrara con éxito el fichaje del extremo brasileño Savinho en una operación de 85 millones de libras, reactivando una larga persecución que se remontaba al año anterior.

Marmoush vio puerta en ocho ocasiones en 36 partidos entre todas las competiciones durante la pasada campaña, aunque su participación en liga se limitó a ocho titularidades y 13 apariciones como suplente.