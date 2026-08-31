AFP
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El Tottenham abre conversaciones para fichar al defensa del Chelsea Tosin Adarabioyo tras su sorprendente vínculo con el Manchester United, mientras los Spurs buscan cerrar un acuerdo de última hora
El Tottenham entra en la carrera por Adarabioyo
El Tottenham ha abierto oficialmente conversaciones con el Chelsea por un movimiento de última hora por Adarabioyo, cuando se acerca la fecha límite del martes por la noche. El central de 28 años, que llegó a Stamford Bridge como agente libre hace justo un año, ha visto disminuir su influencia bajo las órdenes de Xabi Alonso y quedó notablemente fuera de las convocatorias para los dos primeros partidos del Chelsea en la Premier League.
La urgencia de la directiva del Tottenham llega después de que el experto en fichajes Fabrizio Romano confirmara que el Tottenham está trabajando en una operación por el defensa. Aunque, según se informó, el Chelsea estaba explorando varias vías para dar salida al jugador, incluida la opción de ofrecérselo al Manchester United la semana pasada, el equipo de Michael Carrick ha decidido no seguir adelante con el fichaje.
Esto ha dejado la puerta completamente abierta para que Roberto De Zerbi irrumpa y refuerce una plantilla que ha sufrido un inicio complicado en la nueva temporada pese a un gasto récord este verano.
- (C)Getty Images
De Zerbi aborda las salidas en defensa
El movimiento por Adarabioyo está muy condicionado por la situación actual del vestuario del Tottenham, en concreto por el futuro de Kevin Danso. Según se ha informado, el defensa austriaco ya ha dejado claras sus intenciones de salir del norte de Londres, lo que ha obligado al equipo de captación del club a ponerse en marcha.
El entrenador De Zerbi se ha mostrado claro sobre la situación, al reconocer que varias figuras importantes han expresado su deseo de marcharse a otro lugar antes de que el mercado cierre el martes por la noche. Al hablar sobre las salidas, De Zerbi confirmó que Danso pidió irse hace solo unos días, junto a sus compañeros Richarlison y Pape Sarr. El técnico italiano explicó la situación sobre la elección de su plantilla: «Richarlison, no lo sé. Ha dicho demasiadas veces que quiere irse. Danso vino a verme hace dos días y me dijo que quiere irse. Pape Sarr, lo mismo».
El cambio de guardia defensivo del Chelsea
La disposición del Chelsea a dejar salir a Adarabioyo se debe a una importante reestructuración en su propia línea defensiva. El Chelsea cerró recientemente un acuerdo de 52 millones de libras por el central francés Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, un movimiento que ha relegado aún más a Adarabioyo en el orden de preferencias en Stamford Bridge.
A pesar de haber disputado 70 partidos con el club desde su llegada procedente del Fulham, marcando siete goles en el proceso, el club está dispuesto a autorizar su salida. Esto supone un rápido cambio de fortuna para el defensa, que fue una pieza habitual en el equipo durante su primera temporada.
- Getty Images Sport
Adarabioyo estuvo en su día en el punto de mira del Manchester United y del Chelsea
Curiosamente, Adarabioyo había sido objeto de un tira y afloja en el mercado de fichajes con el Manchester United antes de que finalmente eligiera al Chelsea.
Al recordar su decisión original de mudarse a Stamford Bridge, el defensa declaró anteriormente: «En cuanto supe que el Chelsea estaba interesado, me centré por completo en eso. Cuando llegó el momento, escuchar el proyecto que hay aquí es increíble. Es un proyecto increíble, un club increíble, así que para mí fue una decisión obvia». Sin embargo, con el proyecto cambiando bajo el liderazgo de Alonso, el jugador ahora se encuentra como excedente en el oeste de Londres.
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