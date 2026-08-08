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El Tottenham, a punto de arrebatar un fichaje estrella de 60 millones de libras mientras un crack del Manchester City se dirige al reconocimiento médico en el norte de Londres
A punto de cerrar la pieza final
De Zerbi está a punto de hacerse con su principal objetivo para el ataque, con el Tottenham supuestamente cerca de alcanzar un acuerdo total por Savinho, del City. El brasileño, tasado en 60 millones de libras, ha sido un objetivo a largo plazo del conjunto del norte de Londres, según Football365.
El Tottenham ya ha mostrado un enorme respaldo financiero en este mercado. Tras las sonadas llegadas de Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Jan Paul van Hecke, incorporar a Savinho consolidaría un periodo histórico de inversión. La cúpula del club ha autorizado hasta ahora un gasto de aproximadamente 230 millones de libras.
A pesar de haber explorado opciones alternativas para el ataque, como Cody Gakpo, del Liverpool, Savinho se ha mantenido de forma constante como el candidato preferido de De Zerbi. Sin embargo, el City ha actuado con cautela durante las negociaciones, retrasando la luz verde definitiva hasta poder asegurarse un reemplazo adecuado para el extremo saliente.
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El objetivo prioritario sigue bien encaminado.
El experto en fichajes Fabrizio Romano ha ofrecido una actualización alentadora sobre las negociaciones en curso entre los dos clubes de la Premier League. Aportando contexto sobre la situación, el periodista confirmó que el brasileño ocupa claramente el primer puesto en la lista de objetivos del Tottenham. Con las conversaciones avanzando, existe una creencia generalizada de que se alcanzará un acuerdo a tiempo. Romano compartió su opinión para aclarar cuál es la prioridad absoluta del club en el mercado.
Al hablar sobre la posibilidad de que el traspaso llegue a buen puerto, Romano dijo: "La prioridad, el objetivo número uno, dos y tres, sigue siendo Savinho, y creo que al final del mercado de fichajes de verano, Savinho tiene muchísimas posibilidades de unirse al Tottenham. Así que no espero ninguna sorpresa aquí".
Crece la confianza en el norte de Londres
El optimismo en torno al traspaso también se refleja en los medios, con informaciones que apuntan a que todas las partes siguen confiando en que un acuerdo de 60 millones de libras se cierre pronto. De Zerbi se ha mostrado muy contundente sobre su deseo de incorporar talento ofensivo de primer nivel antes del cierre del mercado. Aunque se han valorado nombres como Raphinha y Marcus Rashford, Savinho es el candidato que más destaca con claridad.
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Cerrando la plantilla definitiva
Si el Tottenham puede cerrar la operación de 60 millones de libras, supondrá toda una declaración de intenciones de cara a la nueva temporada. Llevar su desembolso veraniego hasta la asombrosa cifra de 300 millones de libras ejercería una enorme presión sobre De Zerbi para ofrecer resultados inmediatos y competir con la élite consolidada de la Premier League.
El obstáculo inmediato sigue siendo la búsqueda del Manchester City de un sustituto. Hasta que el City identifique a su propio objetivo de entrada, el Spurs tendrá que esperar antes de presentar oficialmente al extremo brasileño ante su afición.
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