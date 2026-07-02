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Parma Calcio 1913 v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

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El Torino supera al Cagliari y ficha a Oristanio: los detalles del traspaso; las revisiones médicas se realizarán en los próximos días

Torino
Fichajes
Venezia
G. Oristanio

Refuerzo en ataque para el equipo granata

El Torino ha fichado a Gaetano Oristanio, superando la competencia del Cagliari, que también quería al delantero del Venezia. Según Sky Sport, el jugador llegará a Turín la próxima semana para someterse a los reconocimientos médicos y firmar su nuevo contrato.

  • GANAS DE REDIMIRSE

    Tras una temporada complicada por problemas físicos, en la que solo jugó 20 partidos de Serie A con el Parma y marcó un gol, el delantero de 2002 será uno de los primeros fichajes del nuevo Torino de Ignazio Abate. Según Sky Sport, llegará cedido con opción de compra.

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  • LA TRAYECTORIA DE ORISTANIO

    Gaetano Oristanio se formó en las categorías inferiores del Inter. Pasó dos temporadas en el Volendam holandés (2021-2023) y luego fichó por el Cagliari, donde jugó 27 partidos y marcó 2 goles. Después fichó por el Venezia, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 y acumula 37 partidos y 3 goles.