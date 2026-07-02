El Torino ha fichado a Gaetano Oristanio, superando la competencia del Cagliari, que también quería al delantero del Venezia. Según Sky Sport, el jugador llegará a Turín la próxima semana para someterse a los reconocimientos médicos y firmar su nuevo contrato.
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El Torino supera al Cagliari y ficha a Oristanio: los detalles del traspaso; las revisiones médicas se realizarán en los próximos días
GANAS DE REDIMIRSE
Tras una temporada complicada por problemas físicos, en la que solo jugó 20 partidos de Serie A con el Parma y marcó un gol, el delantero de 2002 será uno de los primeros fichajes del nuevo Torino de Ignazio Abate. Según Sky Sport, llegará cedido con opción de compra.
LA TRAYECTORIA DE ORISTANIO
Gaetano Oristanio se formó en las categorías inferiores del Inter. Pasó dos temporadas en el Volendam holandés (2021-2023) y luego fichó por el Cagliari, donde jugó 27 partidos y marcó 2 goles. Después fichó por el Venezia, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 y acumula 37 partidos y 3 goles.