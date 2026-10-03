AFP
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¡El toque mágico de Jurgen Klopp! Florian Wirtz revela las conversaciones secretas detrás de la exhibición de Alemania mientras la estrella del Liverpool brilla para el exentrenador de los Reds
Una exhibición magistral en Múnich
Wirtz fue la fuerza impulsora de la victoria de Alemania por 2-0 sobre Serbia el jueves por la noche. El mediapunta asistió a Tom Bischof en el primer gol antes de sentenciar él mismo el resultado con una brillante acción individual, descolocando a un defensor dentro del área y definiendo con serenidad.
La sobresaliente actuación aseguró la primera victoria de Klopp desde que asumió el cargo de seleccionador de Alemania. Actuando con libertad táctica en el último tercio, la estrella del Liverpool marcó el ritmo y puso en constantes problemas a la defensa serbia en el Allianz Arena. Tras el pitido final, se vio a Klopp abrazando con cariño a su creador de juego sobre el césped.
- Jan Huebner
El consejo crucial de Klopp
La estrella del Liverpool admitió que la gestión de Klopp con los jugadores ha desempeñado un papel crucial para devolverle la confianza. Tras el escrutinio a nivel de club, Wirtz expresó su gratitud por la orientación del exentrenador de los Reds durante el parón internacional.
«Sí, claro [hemos hablado], y quiere que juegue el tipo de fútbol al que la gente está acostumbrada a verme», explicó Wirtz. «Tuvimos unas cuantas conversaciones y me dio algunas cosas que tener en cuenta e intentar aplicar. Me alegro de que hablara conmigo. Sin duda va en la dirección correcta».
Klopp también expresó su satisfacción, elogiando la ética de trabajo y la creatividad del centrocampista. El seleccionador de Alemania dijo a los periodistas: «La forma en la que queremos jugar le viene bien a 'Flo' Wirtz. Creo que todo el mundo en Liverpool está muy feliz hoy. El chico rebosa alegría por jugar y ha trabajado increíblemente duro».
Enviando un mensaje al mundo
A pesar de llevar el brazalete de capitán en Múnich, Wirtz restó importancia a su significado y atribuyó su actuación al planteamiento táctico y a los espacios que concedió el rival.
«¿Qué necesito para rendir al máximo? Lo ideal es tener mucho espacio en cada partido para poder hacer lo que quiero», bromeó Wirtz. «Fue un pase muy bueno de Maxi [Mittelstadt]. Esperaba que lo jugara porque no era fácil, y luego vi a alguien que venía por detrás de mí e hice lo que hice».
La contundente victoria sirve como una declaración de intenciones para la selección. Wirtz añadió: «No diría que [mi actuación fue así] por el brazalete. Pero, por supuesto, el rival nos dio más espacio porque estaba un poco más desorganizado. Eso creó más espacios que aprovechamos bien. Creo que el juego combinado desde la línea defensiva hasta el delantero fue muy bueno. Por supuesto, era importante volver a ganar, también para el espíritu del equipo, y para enviar un mensaje al exterior de que somos buenos futbolistas y una buena nación futbolística».
- Getty Images Sport
Una cuestión que demostrar contra Grecia
Antes de regresar a Merseyside, Wirtz y sus compañeros de selección tienen una cuenta pendiente. Alemania tiene previsto enfrentarse a Grecia el domingo, lo que ofrece al equipo de Klopp una oportunidad de redimirse de inmediato tras sufrir una sorprendente derrota ante el mismo rival la última vez.
Una vez concluyan sus compromisos internacionales, Wirtz intentará trasladar su deslumbrante estado de forma al éxito a nivel nacional. El Liverpool recibe al Manchester City en Anfield el 11 de octubre, un escenario perfecto para que el mediapunta acalle a los críticos que aún quedan en un choque crucial de la Premier League.
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