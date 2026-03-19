¡El topo al descubierto! El Chelsea descubre la identidad del culpable de filtrar información del equipo antes de las derrotas ante el PSG en la Liga de Campeones

En la rueda de prensa previa al partido, antes del desplazamiento para enfrentarse al Everton, Rosenior confirmó que el misterio se había resuelto. El Chelsea intentará recuperarse de su reciente derrota por 1-0 ante el Newcastle, ya que ocupa el sexto puesto, a solo tres puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones. El entrenador se dirigió directamente a los medios de comunicación para zanjar el asunto, insistiendo en que el club había tomado las medidas necesarias para garantizar que no se repitiera la vergüenza.

«Sabemos (quién es)», declaró Rosenior a los periodistas. «No ha sido por malicia hacia mí ni hacia el equipo. Sabemos de dónde viene y hemos resuelto la situación».