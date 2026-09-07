El Besiktas firmó una fantástica remontada en la segunda parte para vencer por 2-1 a su eterno rival, el Fenerbahce, en Kadikoy en la cuarta jornada de la temporada de la Trendyol Super Lig. La victoria dio a los visitantes el derecho a presumir en el primer derbi de Estambul de la campaña.

El Fenerbahce se adelantó en el minuto 26 por medio de su capitán, Milan Skriniar, pero el Besiktas empató 12 minutos después gracias a Ridvan Yilmaz.

Dusan Vlahovic completó la remontada en el minuto 73 al marcar el gol decisivo para sellar un memorable triunfo a domicilio.



