Getty Images Sport
Traducido por
¡El Tiburón aterriza en París! El PSG completa el fichaje bomba de 50 millones de euros de la estrella del Barcelona Ferran Torres
El PSG completa el traspaso de Ferran Torres por 50 millones de euros
El PSG ha oficializado el fichaje de Torres procedente del Barcelona tras varios días de intensas negociaciones. El gigante francés ha alcanzado un acuerdo total con el club catalán por una cantidad de traspaso que, según se informa, ronda los 50 millones de euros. El delantero de 26 años ha firmado un lucrativo contrato de cinco años que le mantendrá en la capital francesa hasta 2031. También ha recibido el prestigioso dorsal número nueve de cara a la nueva temporada en el Parque de los Príncipes.
Torres deja el Camp Nou tras una etapa doméstica muy exitosa. Ganó tres títulos de Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España desde su llegada procedente del Manchester City a comienzos de 2022.
El héroe del Mundial llega a París
El fichaje bomba llega apenas unas semanas después de que Torres afianzara su estatus de héroe nacional en el escenario más grande de todos. El dinámico delantero marcó el dramático gol de la victoria en el minuto 106 contra Argentina en la final del Mundial 2026 para asegurar la segunda corona mundial de España.
El PSG publicó un breve comunicado oficial para dar la bienvenida a su nuevo fichaje estrella. «El Paris Saint-Germain se complace en anunciar que ha asegurado los servicios de Ferran Torres», confirmó el club en su página web. «El delantero español, campeón del mundo, ha firmado con el club hasta 2031 y llevará el dorsal 9».
Reencuentro con el técnico Enrique
El traslado a la capital francesa representa una gran oportunidad para Torres, principalmente porque le reúne con el exseleccionador de España Luis Enrique. El técnico del PSG es un reconocido admirador del delantero y anteriormente lo convirtió en una pieza táctica vital en sus esquemas con la selección.
Torres había entrado en los últimos 12 meses de su contrato con el Barcelona. Sin una renovación inmediata sobre la mesa, el atacante exploró activamente una salida en verano para garantizarse minutos como titular en otro lugar. A pesar de la feroz competencia por un puesto junto al veterano delantero Robert Lewandowski, Torres siguió siendo muy efectivo. Aun así, logró marcar 40 goles en 94 partidos en todas las competiciones durante las dos últimas temporadas a las órdenes de Hansi Flick.
- Getty Images
El Barcelona busca sustitutos en ataque
La enorme inyección de 50 millones de euros en efectivo supone un bienvenido impulso financiero para el Barcelona, que rechazó rápidamente una oferta inicial de 40 millones de euros del PSG a principios de este mes. Estos fondos vitales permitirán al gigante español una flexibilidad táctica mucho mayor en lo que queda de mercado de fichajes.
Ahora, el equipo de Flick debe trabajar con diligencia para reforzar su propio frente de ataque tras esta salida de alto perfil. El conjunto de La Liga ya ha fichado a Anthony Gordon, procedente del Newcastle, y a Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund, para ayudar a cubrir el vacío generado.
Mientras tanto, Torres se integrará de inmediato en la plantilla repleta de estrellas del PSG de Enrique. Se espera firmemente que el versátil delantero español tenga un papel central mientras el PSG lanza otro serio asalto a la Champions League esta temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias