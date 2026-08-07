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El terremoto del centro del campo: el batallón del Al-Hilal resiste la tormenta del cambio y el Al-Ittihad con su nuevo traje

FEATURES
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Ahli
M. Brozovic
F. Kessie
1ª División
Arabia Saudita
Croacia
Côte d’Ivoire

Gran revolución

El centro del campo ya no es solo una zona de reunión de los jugadores, sino que se ha convertido en uno de los rasgos más destacados del cambio que se impone en los clubes de la élite de la Roshn Saudi League antes del arranque de la nueva temporada.

Mientras que Al Nassr y Al Ahli optaron por reconfigurar sus líneas, y Al Ittihad se decantó por cambiar por completo su identidad, Al Hilal prefirió ir en la dirección contraria y conservar sus elementos más importantes.

Lo llamativo es que los cambios no tienen que ver únicamente con nombres nuevos, sino con la ausencia de jugadores que fueron parte fundamental del once de estos clubes durante años, lo que convierte la próxima temporada en una auténtica prueba para la capacidad de los suplentes de asumir la responsabilidad.

  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Nassr pasa página con Brozovic

    El Al Nassr afronta la nueva temporada por primera vez desde 2023 sin el croata Marcelo Brozovic, que abandonó las filas del equipo tras varios años en los que fue uno de los elementos más importantes del centro del campo.

    Se espera que Samu Costa supla la marcha de Brozovic, de modo que el Al Nassr presente una nueva configuración que incluya a Abdullah Al Khaibari y Angelo junto al esperado fichaje Costa, en un intento por reconstruir un mediocampo que otorgue al equipo un mayor equilibrio entre las funciones defensivas y ofensivas.

    La pregunta sigue siendo la capacidad de este grupo para compensar la experiencia de Brozovic, sobre todo porque el jugador representaba un punto de apoyo fundamental en la construcción del juego y la salida del balón.

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Ahly empieza de nuevo tras la marcha de Koulibaly

    En cuanto al Al-Ahli, este optó a su vez por cambiar la configuración del centro del campo, tras la marcha del marfileño Franck Kessié, que estaba presente en el equipo desde 2023 y se convirtió en uno de sus elementos más importantes durante los últimos años.

    El recién llegado Eduard Spertsyan aparecerá junto al marfileño Valentin Atangana, mientras continúan los movimientos de la directiva para incorporar otro fichaje en esa posición, lo que significa que el centro del campo del Al-Ahli tendrá un aspecto completamente diferente en la nueva temporada.

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    La importancia de este cambio radica en que el Al-Ahli no busca solo compensar a Kessié como jugador, sino redistribuir los roles dentro del centro del campo de forma acorde con las ideas del nuevo cuerpo técnico y las aspiraciones del equipo en las competiciones locales y continentales.

  • FBL-ESP-CORDOBA-ALMERIAAFP

    El Al-Ittihad elige la identidad africana

    El cambio más importante quizás se produjo en el Al-Ittihad, que a su vez puso fin a la etapa del brasileño Fabinho tras su presencia en el equipo desde 2023, y decidió reemplazarlo por el senegalés Dion Lopy, procedente del Almería español.

    Con la incorporación de Lopy, el centro del campo del Al-Ittihad adquirió una clara identidad africana, con la presencia del senegalés junto al maliense Moussa Doumbia y el argelino Houssem Aouar, en una combinación que reúne la fuerza física, la capacidad de recuperar el balón y la presencia técnica.

    El Al-Ittihad espera que esta mezcla le otorgue un mayor equilibrio en el centro del campo, especialmente porque la marcha de Fabinho cerró un capítulo importante del equipo, mientras que la llegada de Lopy abre la puerta a una etapa completamente diferente desde el punto de vista táctico.

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  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Hilal, el único superviviente de la tormenta de cambios

    En un momento en el que los tres clubes han reconfigurado su centro del campo, el Al-Hilal parece ser el equipo más estable en esa zona, tras haber conservado a sus elementos más destacados sin cambios drásticos.

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    El Al-Hilal sigue confiando en Rúben Neves, Sergej Savić, Mohamed Kanno y Nasser Al-Dawsari, un grupo que posee una gran experiencia y una compenetración acumulada, lo que otorga al equipo una ventaja importante de cara al inicio de la temporada.

    Por lo tanto, el Al-Hilal no necesita mucho tiempo para reconstruir el centro del campo, a diferencia de sus rivales, que tendrán que descubrir la mejor combinación durante los primeros partidos.

    Quizás mantener esta estabilidad sea el arma más importante del Al-Hilal en una temporada en la que la tormenta del cambio parece haber golpeado a la mayoría de sus competidores.