El centro del campo ya no es solo una zona de reunión de los jugadores, sino que se ha convertido en uno de los rasgos más destacados del cambio que se impone en los clubes de la élite de la Roshn Saudi League antes del arranque de la nueva temporada.

Mientras que Al Nassr y Al Ahli optaron por reconfigurar sus líneas, y Al Ittihad se decantó por cambiar por completo su identidad, Al Hilal prefirió ir en la dirección contraria y conservar sus elementos más importantes.

Lo llamativo es que los cambios no tienen que ver únicamente con nombres nuevos, sino con la ausencia de jugadores que fueron parte fundamental del once de estos clubes durante años, lo que convierte la próxima temporada en una auténtica prueba para la capacidad de los suplentes de asumir la responsabilidad.