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El terremoto del aislamiento sacude a Infantino: de una legitimidad absoluta a la amenaza de ser apartado

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El terremoto de la reputación: la codicia golpea al presidente de la FIFA

En apenas unos pocos días, la ambición de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), pasó de estar cerca de cumplir el sueño del "gran respaldo" a convertirse en una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado desde que asumió el cargo en 2016. 

El proyecto anunciado a finales de julio de 2026 bajo el nombre de "FIFA Forward Enterprise" tenía como objetivo crear una empresa comercial valorada en unos 20.000 millones de dólares que se encargaría de gestionar los derechos comerciales y las operaciones organizativas de los torneos de la FIFA, encabezados por el Mundial masculino y femenino y el Mundial de Clubes. 

El plan contemplaba vender una participación minoritaria de hasta el 20% a inversores del sector privado a cambio de recaudar alrededor de 4.200 millones de dólares, con promesas de repartir una generosa financiación adicional entre las federaciones miembro. Sin embargo, el proyecto se derrumbó rápidamente bajo el peso de una amplia oposición continental, dimisiones internas y duras críticas, lo que obligó a Infantino a dar marcha atrás oficialmente en un comunicado emitido en las primeras horas del 1 de agosto de 2026. 

Infantino reconoció en su comunicado que el proyecto "provocó divisiones" que ya no servían al objetivo principal, y anunció que "no seguirá adelante". Este retroceso no fue una simple cancelación de un plan comercial, sino que puso de manifiesto pérdidas multidimensionales que afectaron al hombre que, hasta hace poco, era considerado una de las figuras más poderosas del mundo del deporte.

  • Pérdida política y de liderazgo: falta de confianza y amenaza al cargo

    El golpe más fuerte fue político por excelencia; la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, declaró que la actual dirigencia de la FIFA «ha perdido la confianza» del organismo europeo y la de numerosos miembros de la familia del fútbol.

    La UEFA fue más allá cuando amenazó con boicotear todos los torneos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, si el proyecto continúa. A esta postura se sumaron otras confederaciones continentales influyentes, principalmente la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la Concacaf, que acogió el Mundial de 2026, y la Confederación Asiática de Fútbol, lo que hizo que la oposición abarcara casi más de la mitad de las federaciones miembros.

    En el plano interno, las renuncias y las críticas llegaron desde los círculos más cercanos. Carlos Cordeiro, principal asesor de Infantino y expresidente de la Federación Estadounidense, renunció y anunció su rechazo tajante al plan, al que calificó como «un mal acuerdo para las federaciones miembros y un mal acuerdo para el fútbol y su futuro a largo plazo».

    Al mismo tiempo, Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, acusó que los empleados «fueron engañados», y describió el proyecto como «el proyecto de una sola persona».

    Estos acontecimientos dejaron el futuro de Infantino en el aire, especialmente ante la cercanía de las elecciones a la presidencia en 2027. El hombre que parecía casi asegurado para la reelección se convirtió en una figura aislada que se enfrenta a demandas de una revisión integral de la gobernanza.

    Informes de prensa a lo largo de los dos días anteriores señalaron que círculos cercanos le habían advertido con antelación, pero su forma de tomar decisiones unilaterales lo hizo parecer «un hombre muerto que camina sobre la tierra», según la expresión de algunos observadores.

    La pérdida aquí no es un mero retroceso de un proyecto, sino una erosión de la legitimidad política sobre la que Infantino construyó su poder durante casi una década. Ahora se ve obligado a reconstruir los puentes con los grandes continentes, en medio de un clima de desconfianza y de llamamientos a exigir responsabilidades a los encargados de los «planes secretos».

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  • Pérdida de reputación e integridad: la imagen de la codicia y el secretismo

    La crisis trascendió el plano político para alcanzar la imagen personal e institucional de Infantino. Rápidamente, el proyecto fue calificado de «pura codicia», «mal negocio» y «plan secreto», con comparaciones directas al colapso del proyecto de la Superliga europea en 2021, donde el diario «The Times» y otros destacaron que el plan se preparó lejos de los ojos de las federaciones miembro, para luego presentarse de una manera que parecía un intento de imponer un hecho consumado a cambio de promesas de financiación.

    La posible vinculación con inversores relacionados con círculos políticos estadounidenses, como el grupo «Thrive Capital», ligado a la familia Kushner, suscitó aún más dudas sobre las motivaciones. Además, el propio momento, apenas unas semanas después de la clausura del Mundial 2026, descrito como el más lucrativo de la historia, hizo que muchos vieran en el movimiento un intento de aprovechar el éxito financiero en beneficio de intereses personales o particulares.

    La UEFA no dudó en emplear expresiones duras como «acuerdo sospechoso pactado en la sombra» y «planes secretos con calendarios acelerados», señalando que Infantino incumplió las promesas de transparencia que había lanzado al ser elegido, con el resultado de que la reputación que había construido como «reformador» tras la era de Joseph Blatter sufrió un golpe doloroso cuyos efectos podrían prolongarse durante años. Incluso tras la marcha atrás, algunos informes aseguraron que «la mala reputación seguirá adherida durante más tiempo».

    Sobre ello, afirma Rob Harris, el célebre periodista del canal «Sky News»: «La crisis en torno a Infantino se agrava, y prueba de ello es lo que hizo la Federación de Fútbol de Gales, que se convirtió en la primera institución futbolística del mundo en retirar oficialmente su apoyo a la reelección del presidente de la FIFA, Gianni Infantino».

  • Pérdida económica: se esfuma el salario de "Haaland, Lewis Hamilton y Steve Carell"

    En el plano económico, Infantino perdió la oportunidad de recaudar miles de millones de dólares de los que esperaba destinar una parte a programas de desarrollo, con promesas de repartir cantidades de hasta decenas de millones a cada federación miembro en caso de aprobación. En su lugar, el proyecto se derrumbó sin generar rendimiento alguno, mientras que la FIFA ya contaba con reservas superiores a los 5.000 millones de dólares, lo que puso muy en cuestión la necesidad de una venta parcial.

    El aspecto más polémico fue el personal, ya que una periodista de "The Times" reveló que Infantino era candidato a percibir un salario anual superior a los 30 millones de euros de la dirección de la nueva empresa, además de primas vinculadas al rendimiento, es decir, cerca de diez veces su salario actual, estimado en unos 3 millones de euros.

    Por su parte, el diario "The Sun" añadió que, con la aprobación del proyecto, Infantino obtendría un salario que rivalizaría con los de Haaland, Lewis Hamilton y Steve Carey, una cifra que no fue desmentida oficialmente de manera categórica, lo que alimentó las acusaciones de que el proyecto servía a intereses personales tanto como al deporte.

    El fracaso del acuerdo significa también perder la oportunidad de reforzar la influencia económica de la FIFA a largo plazo, así como la posibilidad de emplear esos fondos en programas "FIFA Forward" ampliados. En su lugar, la federación volvió a su situación anterior, con una financiación inferior a la prometida, en medio del temor de que las federaciones que se opusieron puedan sentirse castigadas económicamente en los próximos ciclos.

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  • La pérdida de influencia: un mundo dividido muestra los límites del poder de Infantino

    El proyecto provocó una profunda división dentro de la familia futbolística mundial, ya que las 55 federaciones europeas se mostraron unidas, sumándose a ellas voces de Asia y Norteamérica, mientras que algunas federaciones de África, Sudamérica y Oceanía mantuvieron una posición más reservada o de apoyo parcial. Esta división puso de manifiesto los límites del poder de Infantino, acostumbrado a sacar adelante sus decisiones con una cómoda mayoría gracias al respaldo de las federaciones más pequeñas.

    Ahora se ve obligado a trabajar para reunificar filas, algo que reconoció en su segundo comunicado, en el que afirmó que «el fútbol habla todos los idiomas» e hizo un llamamiento al diálogo. Pero la confianza se resintió, y las demandas de revisar los mecanismos de toma de decisiones en la FIFA se hicieron públicas. La Confederación Asiática reclamó una «revisión urgente» de los procesos de consulta, mientras que la UEFA subrayó que «la verdadera tarea de reconstruir la confianza acaba de empezar».

    En definitiva, Infantino ya no dispone del amplio margen del que gozaba; cualquier proyecto futuro se enfrentará a un escrutinio más severo y su capacidad de maniobra política será mucho más limitada. Lo ocurrido en apenas cinco días destruyó aspiraciones de inversión y dañó la reputación de la FIFA, recordando que el fútbol mundial todavía es capaz de rechazar la conversión de sus torneos más importantes en una mera mercancía de inversión.

  • La pérdida del frente de apoyo: la CAF entre la indecisión y la oportunidad aplazada

    La Confederación Africana de Fútbol, la "CAF", encabezada por Patrice Motsepe, ha constituido siempre uno de los frentes de apoyo más importantes para Infantino, gracias a la estrecha relación y a las generosas financiaciones que llegaron al continente a través de los programas "FIFA Forward". Sin embargo, Infantino no logró convertir este respaldo histórico en una postura decisiva que salvara su proyecto.

    La CAF se limitó a invitar a sus miembros a "estudiar y evaluar" la propuesta durante una reunión de su comité ejecutivo, sin emitir un apoyo explícito ni un rechazo tajante, en un momento en el que la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática declaraban una oposición firme.

    Esta relativa indecisión se considera una derrota temporal, ya que el proyecto fracasó antes de que la posible alianza africana pudiera cristalizar por completo, a pesar de la necesidad de muchas federaciones africanas de la financiación adicional prometida por el plan (cantidades que podrían alcanzar los 40 millones de dólares por federación). Los informes de la BBC señalaron que África estaba llamada a ser una "voz solitaria" de apoyo gracias a la lealtad y a las necesidades de desarrollo.

    No obstante, esta derrota encierra en sí misma una importante oportunidad estratégica, pues, una vez calmada la tormenta, Infantino puede volver a apoyarse en el frente africano como "carta ganadora" para reconstruir su proyecto o presentar una fórmula modificada y más consensuada.

    Las federaciones africanas, como la egipcia y la marroquí, se apresuraron, tras el retroceso, a elogiar la decisión de retirada y a calificarla de "sabia", al tiempo que renovaban la confianza en su liderazgo.

    La fuerte relación personal entre Infantino y Motsepe, a quien anteriormente describió como "el amigo fiel de África", sigue siendo un activo que puede aprovecharse en el futuro para sacar adelante nuevas iniciativas centradas en el desarrollo y la financiación sin suscitar los mismos temores europeos.

    En definitiva, Infantino ya no dispone del amplio margen del que gozaba, pues cualquier proyecto futuro se enfrentará a un escrutinio más severo. Sin embargo, conservar el apoyo del continente africano le concede espacio de maniobra cuando el ambiente se calme. Lo ocurrido en pocos días destruyó ambiciones de inversión y dañó la reputación de la FIFA, pero no cortó todos los puentes.

    Los informes y comunicados emitidos por la UEFA, la FIFA y la CAF confirman que las pérdidas son múltiples y que el camino para recuperar la confianza será largo, quedando África como una de las cartas más importantes que se pueden jugar más adelante.