El golpe más fuerte fue político por excelencia; la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, declaró que la actual dirigencia de la FIFA «ha perdido la confianza» del organismo europeo y la de numerosos miembros de la familia del fútbol.

La UEFA fue más allá cuando amenazó con boicotear todos los torneos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, si el proyecto continúa. A esta postura se sumaron otras confederaciones continentales influyentes, principalmente la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la Concacaf, que acogió el Mundial de 2026, y la Confederación Asiática de Fútbol, lo que hizo que la oposición abarcara casi más de la mitad de las federaciones miembros.

En el plano interno, las renuncias y las críticas llegaron desde los círculos más cercanos. Carlos Cordeiro, principal asesor de Infantino y expresidente de la Federación Estadounidense, renunció y anunció su rechazo tajante al plan, al que calificó como «un mal acuerdo para las federaciones miembros y un mal acuerdo para el fútbol y su futuro a largo plazo».

Al mismo tiempo, Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, acusó que los empleados «fueron engañados», y describió el proyecto como «el proyecto de una sola persona».

Estos acontecimientos dejaron el futuro de Infantino en el aire, especialmente ante la cercanía de las elecciones a la presidencia en 2027. El hombre que parecía casi asegurado para la reelección se convirtió en una figura aislada que se enfrenta a demandas de una revisión integral de la gobernanza.

Informes de prensa a lo largo de los dos días anteriores señalaron que círculos cercanos le habían advertido con antelación, pero su forma de tomar decisiones unilaterales lo hizo parecer «un hombre muerto que camina sobre la tierra», según la expresión de algunos observadores.

La pérdida aquí no es un mero retroceso de un proyecto, sino una erosión de la legitimidad política sobre la que Infantino construyó su poder durante casi una década. Ahora se ve obligado a reconstruir los puentes con los grandes continentes, en medio de un clima de desconfianza y de llamamientos a exigir responsabilidades a los encargados de los «planes secretos».