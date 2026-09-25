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«¡El tercer puesto no es nuestro objetivo!»: Tasos Douvikas habla tras el gol de la victoria de Grecia en el minuto 95 en Belgrado
Douvikas marca de cabeza en el minuto 95 para culminar una remontada dramática
Tasos Douvikas, héroe de Grecia, expresó su alegría después de cabecear a la red en el minuto 95 para asegurar una victoria por 2-1 sobre Serbia en Belgrado. Tras salir desde el banquillo como parte del sistema de doble ataque introducido por Ivan Jovanovic en los minutos finales, el delantero del Como se elevó por encima de todos dentro del área para rematar el centro de Kostas Tsimikas.
El tempranero gol de Andrija Zivkovic en el minuto cuatro había adelantado inicialmente a Serbia en el estadio Rajko Mitic.
Sin embargo, el empate de Christos Tzolis en la segunda parte preparó el escenario para la dramática intervención final de Douvikas.
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El delantero elogia la serenidad del equipo y la profundidad de la plantilla
Hablando tras el pitido final con NOVA, Douvikas elogió a sus compañeros por mantener la disciplina táctica pese a encajar un gol tempranero a domicilio. También subrayó que la profundidad de banquillo de Grecia desempeñó un papel clave para cambiar la dinámica en el tramo final del partido.
El delantero también prometió en tono de broma invitar a Tsimikas como agradecimiento por el preciso centro del defensa del Liverpool.
«Estamos muy contentos», declaró Douvikas. «Fue una victoria importante, ganamos en el estreno fuera de casa. El gol fue en frío, pero mostramos carácter y estuvimos unidos. Tenemos muchos buenos jugadores, y es muy importante para el equipo tener profundidad de banquillo».
Douvikas se marca objetivos ambiciosos más allá del tercer puesto en la Liga A
Al abordar las sugerencias de que una victoria en Belgrado asegura una plataforma sólida para el tercer puesto del Grupo A2, Douvikas rechazó con firmeza cualquier mentalidad defensiva. El delantero insistió en que la talentosa generación de Grecia tiene la calidad para competir directamente contra las mejores selecciones de Europa.
Sus declaraciones tras el partido reflejan la creciente confianza dentro de la plantilla de Jovanovic después de su ascenso a la Liga A.
«El tercer puesto es importante», explicó Douvikas. «Pero esa posición no es nuestro objetivo. Apuntamos muy alto, tenemos un equipo con jugadores excelentes».
- AFP
El autor del gol de la victoria dedica el tanto triunfal a la familia que espera un bebé
Douvikas reveló un conmovedor hito personal detrás de su gol de celebración, al dedicar el cabezazo del triunfo a su esposa embarazada y a su hijo aún no nacido. Describió la próxima llegada como su máxima motivación tanto dentro como fuera del campo.
La victoria sitúa a Grecia en lo más alto del Grupo A2 junto a Países Bajos tras su partido inaugural.
El equipo de Jovanovic se prepara ahora para viajar a Alemania para su segundo partido del grupo el domingo.
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