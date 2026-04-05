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El tenista brasileño defiende la participación de Neymar en el Mundial de 2026, mientras que Carlo Ancelotti destaca una cualidad clave que aporta el exjugador del Barcelona
Fonseca apoya al icono brasileño
Según un reportaje de ESPN Brasil, la estrella emergente del tenis mundial se ha sumado al debate nacional sobre el fútbol. En declaraciones realizadas desde el Masters 1000 de Montecarlo, el tenista de 19 años, número 40 del mundo, expresó su firme convicción de que el legendario delantero debería formar parte de la próxima selección. «Creo que Brasil puede hacer un buen Mundial. En cuanto a la polémica, estoy a favor de que Neymar vaya al Mundial, sobre todo por la experiencia que aporta. No soy un experto en fútbol, es solo mi opinión, pero animaré a Brasil para que se proclame campeón», declaró el joven.
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El camino hacia la recuperación de Neymar
El debate en torno al jugador de 34 años llega en un momento crucial. Tras una etapa en Arabia Saudí empañada por una grave lesión en el ligamento cruzado anterior, el mediapunta regresó a sus orígenes. El Santos ha dado la bienvenida a su héroe, pero persisten las dudas sobre su estado de forma. Esta temporada, el veterano ha tenido dificultades para recuperarse de una operación de rodilla que le ha hecho perderse siete partidos del Campeonato Paulista. Sin embargo, ha dado muestras de su calidad tras su regreso, marcando un gol en dos partidos de esa competición. En el Campeonato Brasileiro Série A, ha disputado cuatro partidos, contribuyendo con dos goles y una asistencia en 359 minutos de juego.
El peso táctico de la experiencia
La historia demuestra que, en el ambiente de alta presión de las fases eliminatorias, la experiencia suele prevalecer sobre la juventud. Brasil ha recurrido con frecuencia al talento individual para romper el empate, y la antigua estrella del Barcelona tiene un historial probado precisamente en eso. A pesar de la narrativa del «sueño que se desvanece» que suelen citar los críticos tras su larga baja por lesión, no se puede ignorar el impulso psicológico que supone contar con un jugador de su talla en el vestuario. Para una plantilla repleta de jóvenes talentos, la presencia de un veterano que lo ha visto todo podría marcar la diferencia entre otra eliminación prematura y una sexta estrella.
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Ancelotti ultima sus planes
Ancelotti está ultimando sus esquemas tácticos mientras las grandes selecciones se preparan para entrar en acción. Brasil se enfrentará a Panamá el 31 de mayo, y posteriormente disputará los partidos del Grupo C del Mundial contra Marruecos el 14 de junio, Haití el 20 de junio y Escocia el 25 de junio. El seleccionador italiano está valorando todas las opciones para garantizar un comienzo perfecto.