Getty Images Sport
Traducido por
El técnico del Wrexham ESTALLA contra el árbitro tras el devastador empate del Cardiff en el minuto 98
Desgarrador final para el Wrexham
Parkinson se quejó abiertamente de la cantidad de tiempo añadido que se jugó durante el dramático empate 1-1 de su equipo en el Championship ante el rival galés Cardiff City. El Wrexham parecía absolutamente destinado a lograr una famosa victoria en la jornada inaugural hasta los caóticos instantes finales del partido.
Parkinson insistió en que el árbitro Andrew Kitchen no debería haber añadido más de cuatro minutos de descuento. En cambio, en el marcador se mostraron un mínimo de seis minutos, dejando al frustrado técnico del Wrexham completamente desconcertado en la banda.
Tras una falta tardía de George Dobson al borde del área, pasaron otros dos minutos antes de que Rubin Colwill ejecutara por fin el lanzamiento. El suplente del Cardiff lanzó un feroz libre directo por encima de la barrera del Wrexham y superó al guardameta Anthony Patterson para rescatar un punto.
- Getty Images Sport
Parkinson cuestiona el momento de la decisión del árbitro
El sorprendente gol del empate en los últimos minutos fue un trago amargo para el Wrexham, que había defendido con solidez y comodidad durante casi todo el partido. Hablando después del pitido final, Parkinson dejó muy claro su enfado por el tiempo añadido.
"No sé de dónde sacó el árbitro seis minutos, la verdad", dijo Parkinson, en declaraciones recogidas por ESPN. "Yo pensaba que eran más bien cuatro. No creo que hubiera ninguna lesión en la segunda parte, y pensé que el trabajo estaba hecho.
"Pero tuvimos suficientes ocasiones para haber sentenciado el partido. Deberíamos haber tenido una ventaja mucho mayor, la verdad. Parte de nuestro juego ofensivo fue de un nivel muy alto y, en muchos aspectos, estoy contento con la actuación, pero obviamente cuando encajas tarde duele. Obviamente ellos estaban colgando balones al área y, ya muy atrás al final, defendimos eso".
El Cardiff celebra un punto vital
Para el Cardiff, ese empate en los últimos minutos se sintió casi como una gran victoria ante una afición local entregada y hostil. El entrenador Brian Barry-Murphy celebró el sensacional gol de Colwill con una apasionada carrera por la banda, que posteriormente le costó una tarjeta amarilla.
«Rubin apenas ha entrenado dos días, así que probablemente no debería haberle sacado tan pronto como lo hice», explicó Barry-Murphy. «Pero, por cómo iba el partido, sentí que necesitábamos algo un poco diferente.
«Es un profesional impecable, ama este juego, ama este club, así que es una figura enorme para nosotros aquí, no lo puedo negar. Solo necesita encontrar ritmo y carga de trabajo en sus entrenamientos porque no ha tenido muchos días de entrenamiento».
- Getty
¿Qué viene después?
El Wrexham tratará ahora de reaccionar rápidamente tras este decepcionante desenlace mientras afronta su segunda temporada en el Championship. Este frustrante resultado en el estreno llega después de su reciente eliminación en la primera ronda de la Carabao Cup a manos del Middlesbrough. El equipo de Parkinson recibirá ahora al Watford en el Racecourse Ground en un partido del Championship el sábado.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias