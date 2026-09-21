A pesar de ver cómo su equipo empataba gracias a un momento de brillantez de Angel Gomes, Genesio criticó la caída inmediata de concentración que llevó al gol de la victoria de Marquinhos y a la tarjeta roja de Timothy Weah. El entrenador rechazó abiertamente los elogios posteriores al partido, firme en que fracasar repetidamente a la hora de aprovechar la inercia es inaceptable.

Desahogando su frustración ante los periodistas en la rueda de prensa posterior al partido, Genesio insistió: "Me estoy cansando un poco de repetir siempre las mismas cosas. No podemos estar satisfechos con perder 2-1, especialmente cometiendo los mismos errores. No aprendemos de nuestros errores.

"No tengo nada que reprochar a mis jugadores contra el mejor equipo de Europa. Si nos conformamos con nuestras derrotas, no avanzaremos. Deberíamos haber aprovechado los partidos anteriores para aguantar en este encuentro".