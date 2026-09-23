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El técnico del Liverpool, Andoni Iraola, lanza un BRUTAL ultimátum de traspaso al delantero de 12,5 millones de libras Federico Chiesa
Iraola toma decisiones despiadadas con la plantilla
Iraola solo lleva tres meses en el cargo como entrenador del Liverpool, pero el español ya está tomando decisiones inflexibles con la plantilla. El centrocampista Wataru Endo fue puesto recientemente en la rampa de salida de cara a enero, después de no haber jugado ni un solo minuto esta temporada.
Ahora, Chiesa se encuentra en una situación igual de delicada. El extremo de 28 años también ha sido completamente excluido de la plantilla del Iraola para la Liga de Campeones y está luchando activamente por salvar su carrera en Anfield.
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Le dicen a Chiesa que haga las maletas
Tras sufrir una lesión en la zona lumbar durante la pretemporada, Chiesa no volvió a entrenarse con el primer equipo hasta esta semana. Sin embargo, el atacante ya afronta una dura batalla para impresionar a su nuevo entrenador.
Según el medio italiano Calcio Mercato, Iraola ha lanzado un ultimátum contundente al delantero. Según se informa, al ex de la Juventus se le ha dicho que «haga las maletas» si no logra entrar rápidamente en los planes del técnico para el primer equipo.
Esta dura realidad llega después de su reciente exclusión de la lista europea del Liverpool junto a Endo. Es una situación familiar para el italiano, que inicialmente se quedó fuera de la lista la temporada pasada antes de sustituir al lesionado Giovanni Leoni en septiembre.
Un periodo miserable en Merseyside
La etapa de Chiesa en la Premier League ha sido enormemente decepcionante desde que Arne Slot lo fichó en el verano de 2024. Incorporado como una opción de ataque, se esperaba que desempeñara un papel fundamental para el Liverpool.
En cambio, su etapa en Anfield ha estado muy marcada por su mal rendimiento y sus persistentes problemas de lesiones. El extremo apenas ha logrado marcar cinco goles en 50 apariciones con el club, sin cumplir con las expectativas que había generado al principio.
Justo cuando el atacante esperaba disfrutar de un nuevo comienzo bajo un nuevo cuerpo técnico, su lesión de pretemporada mermó gravemente sus opciones de impresionar a Iraola en el campo de entrenamiento.
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De cara al mercado de enero
Chiesa sigue vinculado al Liverpool con un contrato de larga duración que expira en junio de 2028. Sin embargo, una salida podría materializarse ya en el próximo mercado de fichajes de enero.
El jugador de 28 años alberga una firme ambición de volver a la selección italiana de Roberto Mancini, un objetivo que requerirá minutos con regularidad. Si no logra hacerse un hueco en el once titular del Liverpool, una salida parece inevitable.
En ese caso, se espera que el Liverpool intente recuperar la mayor parte posible de los 12,5 millones de libras que pagó por él hace algo más de dos años. Por ahora, Chiesa debe demostrar rápidamente su valía en Merseyside.
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