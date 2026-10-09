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El técnico del Bayern, Vincent Kompany, se deshace en elogios hacia el «de talla mundial» Michael Olise en medio de los insistentes rumores de traspaso al Real Madrid
Kompany augura una superestrella mundial para Olise
Kompany ha expresado su enorme admiración por Olise, al sugerir que el extremo ya está rindiendo a un nivel que le sitúa entre la élite del fútbol. El ex capitán del Manchester City se ha quedado asombrado por el impacto que ha tenido el francés desde su llegada procedente del Crystal Palace, y no tardó en destacar los atributos únicos del jugador. Durante una conversación con Sky Sport Germany, Kompany dejó claro que considera al atacante un talento especial.
Al ser preguntado sobre si Olise ya había alcanzado el estatus de uno de los mejores del planeta, Kompany fue contundente en su respuesta. "Sí, absolutamente. Sin ninguna duda. Ha progresado enormemente en los últimos años", afirmó el entrenador del Bayern. "Creo que un jugador con el talento de Michael Olise siempre triunfará, siempre estará entre los mejores. No solo por su talento, sino también por su mentalidad y su atención al detalle. La manera en la que siempre detecta algo que otros quizá no ven, incluso en los entrenamientos. Y por eso el chico ya se ha convertido en un jugador tan especial en el fútbol mundial."
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Frenando el interés del Real Madrid
La sensacional forma del francés no ha pasado desapercibida en otros lugares, y algunos informes sugieren que el Real Madrid sigue de cerca la situación mientras busca añadir aún más estrellas a sus filas. También se cree que el Liverpool es admirador del extremo, que ha demostrado que puede soportar la presión de jugar para uno de los clubes más grandes del mundo. Sin embargo, el Bayern está desesperado por retener a su gran activo y, según se informa, está considerando una renovación histórica de contrato para frenar el interés del gigante español.
Kompany es plenamente consciente del ruido que rodea a su estrella, pero sigue centrado en el desarrollo del jugador dentro del Allianz Arena. El técnico cree que, aunque su cuerpo técnico puede ofrecer orientación, el impulso interno hacia la grandeza proviene únicamente del propio Olise. «Lo más importante para un entrenador, con jugadores de este calibre, es que se mantenga el hambre de victoria», añadió Kompany.
Centrado en la mentalidad de élite
El técnico belga se muestra tajante al afirmar que la cúpula del Bayern presta mucha atención a cómo se comportan los jugadores cada día. Quiere ver liderazgo, dedicación en los entrenamientos y una actitud profesional durante los partidos para garantizar que la plantilla mantenga su cultura ganadora.
Curiosamente, Kompany rechazó atribuirse el mérito personal por la increíble progresión del extremo en los últimos meses. "Con nosotros, se elogia lo que consigues y el trabajo en los entrenamientos, lo que lideras y lo que haces en un partido. Y si eso deja de estar ahí en un partido, entonces inmediatamente tenemos esta discusión sobre cómo podemos dar los siguientes pasos. Nosotros desempeñamos ese papel, pero no el de convertir a un jugador en un jugador de clase mundial; eso es imposible, él ya lo lleva dentro", comentó.
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Construyendo el futuro en Baviera
Con un contrato que actualmente se extiende hasta 2029, el Bayern se encuentra en una posición de fuerza, pero, según se informa, el club está sopesando un acuerdo que podría convertir a Olise en el jugador mejor pagado de su historia. Retener a futbolistas de este perfil se considera vital para las ambiciones a largo plazo del club bajo el liderazgo de Kompany. El técnico tiene claro que construir un equipo en torno a un jugador con tanto talento es la clave para devolver al gigante de la Bundesliga a la élite del fútbol europeo.
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