El técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, ha realizado una importante declaración sobre el traspaso de Emi Martínez, en medio de los crecientes rumores sobre el futuro del portero del Aston Villa

Tras ganar un amistoso de pretemporada el domingo, Spalletti admitió a La Gazzetta dello Sport que Martínez busca marcharse.

«¿Dibu Martínez? Es un portero que quiere cambiar de equipo, y nosotros buscamos competitividad, pero ahora mismo tenemos a dos...», declaró Spalletti. Esto contradice la postura oficial del Aston Villa, que lo fichó al Arsenal por 17,4 millones de euros en 2020.

Desde su llegada al Villa ha jugado 256 partidos, dejado la portería a cero en 80 ocasiones y ganado la Europa League 2024-2025. Tiene contrato hasta 2029, pero la Juve no renuncia a ficharlo.







