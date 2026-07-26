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El técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, ha realizado una importante declaración sobre el traspaso de Emi Martínez, en medio de los crecientes rumores sobre el futuro del portero del Aston Villa
Spalletti hace declaraciones sobre el mercado de fichajes
Tras ganar un amistoso de pretemporada el domingo, Spalletti admitió a La Gazzetta dello Sport que Martínez busca marcharse.
«¿Dibu Martínez? Es un portero que quiere cambiar de equipo, y nosotros buscamos competitividad, pero ahora mismo tenemos a dos...», declaró Spalletti. Esto contradice la postura oficial del Aston Villa, que lo fichó al Arsenal por 17,4 millones de euros en 2020.
Desde su llegada al Villa ha jugado 256 partidos, dejado la portería a cero en 80 ocasiones y ganado la Europa League 2024-2025. Tiene contrato hasta 2029, pero la Juve no renuncia a ficharlo.
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La Juventus evalúa las opciones de fichaje
El director ejecutivo de la Juventus, Giovanni Carnevali, confirmó que el club sigue de cerca la situación de Martínez, antes de que el portero viviera la decepción de la final del Mundial con Argentina ante España.
Carnevali explicó: «Martínez está jugando en el Mundial, así que tendremos que esperar y ver qué pasa. Es un portero que nos interesa. Sin embargo, reitero lo que dije antes sobre la Juventus: podría haber muchas oportunidades. Tenemos que evaluar las cosas con cuidado, sobre todo ahora, porque las valoraciones de algunos jugadores son excesivamente altas, cifras poco realistas».
Martínez suma 67 partidos con Argentina y un palmarés que incluye el Mundial 2022 y dos Copas América, lo que justifica su alta cotización.
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El Villa se mantiene firme con respecto al portero
A pesar de los rumores de Italia, el Aston Villa mantiene su intención de retener a Martínez, elegido mejor futbolista del club en 2024. Damian Vidagany, director de operaciones futbolísticas, ya descartó una salida inminente.
Vidagany declaró: «El futuro del portero está zanjado, se queda con nosotros y no tenemos intención de dejarlo marchar este verano. Su experiencia es clave para nuestro proyecto de la próxima temporada y no hay intención de que se marche a la Juventus. Esperamos que siga brillando con sus compañeros».
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¿Qué le depara el futuro a Martínez?
El Aston Villa se centrará en reincorporar a Martínez a su plantilla de cara a la próxima temporada nacional, una vez que regrese de sus vacaciones de verano. Dado que el Aston Villa mantiene una postura firme respecto a Martínez, la Juventus debe decidir si pone a prueba esa determinación con una oferta oficial sustancial o si busca objetivos alternativos. Las próximas semanas determinarán si esta saga de fichajes se intensifica aún más antes de que se cierre el mercado de fichajes.
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