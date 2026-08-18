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El talento individual de Yamal y cautela con Álvarez: Rodri: "La estrella del Barcelona evolucionará a mi lado"

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El capitán de España anuncia que está listo para cambiar el rumbo del proyecto blaugrana

El primer mensaje de Rodrigo tras su fichaje por el Barcelona llegó alto y claro, ya que habló de su disponibilidad para jugar, de su visión del equipo y de su ambición dentro de su nuevo proyecto.

También se refirió a varios de sus compañeros y a los posibles fichajes, durante la rueda de prensa de su presentación como jugador del conjunto catalán.

Rodrigo firmó su contrato con el Barcelona hasta el año 2030, asegurando que ya está listo para jugar con el equipo, mientras que el club aún no ha desvelado el número que lucirá, y el jugador se limitó a posar con su nueva camiseta, que llevaba su nombre y la fecha de finalización de su contrato.

Y dijo: "Ya estoy listo para jugar".

  • Flick encendió su entusiasmo y el Barcelona tiene margen para mejorar

    Rodri aseguró que Hansi Flick le transmitió su entusiasmo por su incorporación al Barcelona, señalando que todavía es capaz de evolucionar y que el técnico alemán puede ayudarle a completar aspectos de su nivel.

    Y dijo: "Flick me transmitió su entusiasmo. Todavía tengo margen de mejora, y él puede completarme más".

    Rodri elogió la evolución que ha experimentado el Barcelona durante los últimos años, refiriéndose a su título de la Liga española en las dos temporadas pasadas y a su cercanía a lograr su gran objetivo europeo.

    Añadió que la fortaleza del equipo no se limita al presente, sino que incluye también su potencial de desarrollo en el futuro, describiendo el mediocampo del Barcelona como "excepcional" y afirmando que todas las líneas del equipo cuentan con grandes jugadores.

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  • La elección del Barcelona: una decisión que zanjó la familia

    Rodri reveló que su decisión de marcharse de su antiguo club, el Manchester City, necesitó algo de tiempo para asimilarla, después de haber cerrado una etapa que describió como la más especial de su carrera.

    Afirmó que estudió las ofertas y las analizó, antes de tomar la decisión junto a su familia y sus allegados, subrayando que sus decisiones siempre estuvieron ligadas a la existencia de un nuevo desafío deportivo.

  • Rodri le tiende la mano a Bernal

    El jugador español habló sobre Marc Bernal, elogiando su evolución y su capacidad para recuperarse de la lesión, y afirmando que quiere ayudarle y transmitirle su experiencia.

    Rodri declaró: "Bernal tiene una trayectoria de evolución asombrosa, y se recuperó de la lesión de manera excelente. Espero ayudarle todo lo posible y enseñarle lo que considere apropiado. Puede desarrollarse a mi lado, y eso es algo importante".

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  • Lamine Yamal: el colectivo por encima de los números individuales

    Rodri elogió el camino que está siguiendo Lamine Yamal, al considerar que la joven estrella entiende el fútbol desde una perspectiva colectiva.

    Y afirmó: "Él entiende el fútbol de manera colectiva. Estamos aquí para ganar títulos, y no le damos demasiada importancia a los individuos. Los números individuales son consecuencia de las cosas que se hacen correctamente. Lamine está viviendo una evolución asombrosa".

  • Julián Álvarez: Rodri opta por la cautela

    Rodri rehusó entrar en las especulaciones relacionadas con el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, subrayando su respeto por el club madrileño y limitándose a elogiar al atacante argentino.

    Declaró: "Suelo ser muy cauteloso con los jugadores que no pertenecen al club. Respeto al Atlético de Madrid. Julián es un jugador extraordinario y uno de los mejores delanteros. No puedo decir más que eso".

    Añadió que Deco y la directiva del Barcelona trabajan siempre en pensar en las vías para desarrollar la plantilla del equipo.

    Lee también: ¿Sustituto de Salah? La liga turca apunta su brújula hacia Díaz

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