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El Sydney FC ficha a la promesa del Manchester United James Overy mientras el adolescente apunta a irrumpir en Australia
El Manchester City asegura a un adolescente
El Sydney se ha hecho con los servicios del lateral derecho de 18 años Overy, procedente de la academia del United, con un contrato de tres años. El finalista de la pasada A-League Men cerró la operación por una cantidad no desvelada, con el gigante de la Premier League incluyendo una cláusula de recompra en el acuerdo. El movimiento supone el regreso de Overy a su país natal después de dos años perfeccionando su juego en el fútbol base inglés.
- Getty Images Sport
Los laterales apuntan a la selección nacional
Overy subrayó su deseo de asegurarse minutos constantes con el primer equipo para reforzar su candidatura a la convocatoria de la Copa Asiática del próximo año.
En un comunicado oficial del club, Overy dijo: "Siento que este es el momento adecuado para dar el siguiente paso y jugar al fútbol sénior. El Sydney FC es un club enorme con una historia de títulos y de desarrollo de jóvenes jugadores australianos, así que estoy muy ilusionado por unirme.
"Formar parte de Australia me ha dado una idea de hasta dónde quiero llegar. Jugar con regularidad en el Sydney FC es una gran oportunidad para que siga desarrollándome y, con suerte, ganarme más oportunidades con la selección nacional".
La vía sigue un modelo probado
Overy tratará de emular la trayectoria de Paul Okon-Engstler, que irrumpió en la selección absoluta y logró un traspaso al FC Koln después de brillar con los colores del Sydney FC.
Al dar la bienvenida a la llegada del adolescente, el entrenador del Sydney, Patrick Kisnorbo, dijo: "James es un joven jugador australiano extremadamente emocionante y creemos que tiene un futuro muy grande. Ha pasado dos años importantes desarrollándose en un entorno de élite en el Manchester United, y ahora necesita jugar con regularidad al fútbol sénior para dar el siguiente paso en su carrera.
"Ya ha estado alrededor de los Socceroos con solo 18 años, lo que demuestra lo mucho que se le valora y también lo buen carácter que tiene".
- Photosport
El choque copero ofrece una plataforma
Overy podría hacer inmediatamente su debut oficial cuando el Sydney se enfrente a su feroz rival Melbourne Victory en las semifinales de la Australia Cup el miércoles. Un duelo contra un adversario conocido presenta la prueba temprana ideal de su preparación física para el fútbol de primer nivel. Unas actuaciones consistentes en la copa y en la liga reforzarán significativamente la candidatura del joven defensa para asegurarse un puesto fijo con Australia.
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