Overy subrayó su deseo de asegurarse minutos constantes con el primer equipo para reforzar su candidatura a la convocatoria de la Copa Asiática del próximo año.

En un comunicado oficial del club, Overy dijo: "Siento que este es el momento adecuado para dar el siguiente paso y jugar al fútbol sénior. El Sydney FC es un club enorme con una historia de títulos y de desarrollo de jóvenes jugadores australianos, así que estoy muy ilusionado por unirme.

"Formar parte de Australia me ha dado una idea de hasta dónde quiero llegar. Jugar con regularidad en el Sydney FC es una gran oportunidad para que siga desarrollándome y, con suerte, ganarme más oportunidades con la selección nacional".