El jugador de Fráncfort no participó el miércoles por la mañana (hora local) en la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Nueva York/Nueva Jersey para enfrentarse a los sudamericanos. En su lugar, Brown realizó un ligero trabajo de carrera con el preparador físico Krunoslav Banovcic.
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El sustituto ya está listo: la selección alemana podría tener una baja en su último partido de grupo contra Ecuador
David Raum reemplazará a Brown. El jugador del Leipzig recupera la titularidad tras cederla justo antes del Mundial. Julian Nagelsmann modificará el once: con la baja de Nico Schlotterbeck (ligamento medial), Antonio Rüdiger formará pareja defensiva con Jonathan Tah.
La sesión en el Spry Soccer Stadium de Winston-Salem transcurrió bajo el sol, tras las lluvias del día anterior. El grupo de malabarismos con Pascal Groß y Maximilian Beier arrancó temprano, como de costumbre, y el trío de Stuttgart —Deniz «Uns» Undav, Angelo Stiller y Jamie Leweling— también se sumó antes de lo previsto. Manuel Neuer mantenía el balón en el aire con tranquilidad.
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La selección alemana ya es campeona del grupo antes de jugar contra Ecuador.
El partido del jueves (22:00 h, ARD y MagentaTV) en East Rutherford no tiene gran importancia deportiva para Alemania, ya clasificada como primera de grupo.
Por la tarde (15:00, hora local; 21:00, CET), el equipo volará en el avión de la FIFA desde el aeropuerto de Smith Reynolds hasta Newark, a unos 700 km, en un trayecto de 1 h 15 min. Se alojará en el MC, Autograph Collection Montclair. Nagelsmann y el «superjoker» Undav atenderán a la prensa en el estadio (18:45/01:45).
El estadio de los Giants y Jets, el segundo más grande del Mundial con 80 663 asientos, acogerá a 4 800 aficionados alemanes con las entradas agotadas.
La selección alemana sigue allí los pasos del «cuento de hadas del verano» de 2006. Aquella fue la última vez que logró dos victorias en su debut mundialista; hace 20 años, en el tercer partido de la fase de grupos, también se midió a Ecuador. Un doblete de Miroslav Klose y el gol de Lukas Podolski cerraron la fase de grupos con un 3-0 perfecto; por cierto, también en el estadio de la final del torneo, que en aquel entonces era el Estadio Olímpico de Berlín.
La selección alemana para el Mundial de 2026
Posición Jugador Club Dorsal Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Portero Manuel Neuer FC Bayern de Múnich 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort 18 Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich 6 Defensa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Múnich 5 Defensa David Raum RB Leipzig 22 Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich 4 Defensa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Delantero Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Delantero Leon Goretzka FC Bayern de Múnich 8 Delantero Kai Havertz Arsenal 7 Delantero Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Delantero Jamal Musiala FC Bayern de Múnich 10 Delantero Leroy Sané Galatasaray de Estambul 19 Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Delantero Florian Wirtz FC Liverpool 17 Delantero Nick Woltemade Newcastle United 11