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El sustituto de Mohamed Salah en el Liverpool: ocho opciones de fichaje que los Reds deben barajar ante la marcha del egipcio este verano

Analysis
M. Salah
Liverpool
FEATURES
Fichajes
Premier League
B. Barcola
N. Williams
C. Pulisic
M. Olise
Y. Diomande
J. Bakayoko
D. Ouattara

Mohamed Salah ha puesto fin a su etapa en el Liverpool. El martes por la noche, el «Rey egipcio» publicó un emotivo vídeo en las redes sociales en el que confirmaba que abandonará Anfield al término de la temporada 2025-26, poniendo así fin a una legendaria trayectoria de nueve años en Merseyside. Ahora, los campeones de la Premier League deben mirar hacia el futuro.

Salah fue la pieza clave en la conquista del título por parte del Liverpool en la temporada 2024-25, llevándose a casa la Bota de Oro y arrasando en los distintos premios al Jugador del Año. Con su contrato a punto de expirar al final de la temporada pasada y habiendo cumplido con su parte del trato, los Reds le ofrecieron un lucrativo contrato de dos años, con la impresión de que esa sería la última vez que renovaría su contrato con el club.

Menos de un año después, Salah da marcha atrás y está dispuesto a marcharse como agente libre a mitad de ese contrato, renunciando a los 20 millones de libras (26,8 millones de dólares) que le habría adeudado el Liverpool si se hubiera quedado hasta la temporada 2026-27. Se trata de una decisión diseñada para beneficiar a todas las partes de cara al futuro, ya que Salah podrá elegir libremente su próximo club y el Liverpool tendrá la oportunidad de comenzar a planificar la sucesión con mucha antelación respecto a la ventana de fichajes de verano.

Pero, ¿a quién podrían apuntar los mandamás de Anfield para llenar el enorme vacío que deja Salah? A continuación, GOAL evalúa las opciones del equipo de Merseyside...

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-LEIPZIGAFP

    Johan Bakayoko (RB Leipzig)

    Aunque probablemente sea un outsider en esta pugna por la sucesión, desde hace tiempo se rumorea que Bakayoko es objetivo del Liverpool desde que se dio a conocer en el PSV Eindhoven; él mismo llegó a afirmar en enero de 2025 que «sin duda podría fichar» por los Reds tras marcar un gol contra ellos en la Liga de Campeones. Sin embargo, esos rumores se han ido apagando últimamente y el belga ha dado desde entonces un paso adelante en su carrera.

    El extremo fichó por el RB Leipzig este verano en lo que parece un clásico fichaje de paso, pero tras un buen comienzo ha perdido protagonismo y ahora se ve relegado a un papel secundario en el este de Alemania. No sería de extrañar que los Reds siguieran siguiéndole la pista, y podría suponer una solución más económica que algunas de las otras opciones de esta lista.

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  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Bradley Barcola (PSG)

    La sensación era que Barcola era «el otro extremo» del París Saint-Germain la temporada pasada, mientras Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue acaparaban el protagonismo en el camino del gigante francés hacia ese ansiado primer título de la Liga de Campeones. Su condición de tercer extremo en la capital francesa dio lugar a rumores concretos sobre su posible fichaje por el Liverpool el pasado verano, rumores que resurgieron en diciembre, cuando Salah puso en serio entredicho su futuro.

    Barcola sigue entrando y saliendo del once inicial del PSG dependiendo de quién esté disponible, pero el actual campeón de Europa seguiría mostrándose reacio a vender al internacional francés, aunque no sea necesariamente el primer nombre en la alineación. Si alguien intentara sacar a Barcola del PSG, le podría costar una suma de nueve cifras.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Diomande, una de las principales razones por las que el ya mencionado Bakayoko ha tenido dificultades para conseguir minutos últimamente, ha sido toda una revelación para el Leipzig esta temporada. El fichaje del marfileño parece una operación típicamente astuta del Grupo Red Bull; el jugador de 19 años costó solo 20 millones de euros (17,5 millones de libras/23,5 millones de dólares) cuando llegó procedente del Leganés en verano, y el club de la Bundesliga ya parece dispuesto a obtener un buen beneficio de su inversión.

    La decisión del entrenador Ole Werner de cambiar a Diomande de la banda izquierda a la derecha en octubre ha resultado ser transformadora, ya que ha aportado 11 goles y ocho asistencias en todas las competiciones para el Leipzig de cara al parón internacional de marzo. Un regateador rápido y deslumbrante que claramente tiene olfato de gol, el joven marfileño podría ser el sucesor ideal a largo plazo de Salah, pero el Leipzig no tendrá ninguna prisa por dejarlo marchar.

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dango Ouattara (Brentford)

    Ouattara, una de las estrellas olvidadas de la temporada de la Premier League, ha dado al Brentford un gran rendimiento tras su fichaje por 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) procedente del Bournemouth este verano, una cifra que supuso un récord para el club. El versátil delantero de Burkina Faso ha sido fundamental en el inesperado ascenso de su equipo en la tabla bajo la dirección de Keith Andrews, acumulando un total de 12 goles y asistencias en el momento de escribir este artículo, a pesar de haberse perdido una parte importante de la temporada debido a su participación en la Copa Africana de Naciones.

    Aunque es una opción poco convencional, como jugador que ha demostrado su valía en la Premier League y con solo 24 años, Ouattara representaría sin duda una mejor inversión que muchos otros nombres de esta lista, ya que la frenética campaña de fichajes del Liverpool este verano ha disipado la necesidad de sustituir necesariamente a Salah por otra superestrella de pleno derecho. Al igual que el hombre cuyos grandes zapatos tendría que llenar, podría convertirse en un héroe en Anfield.

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    Christian Pulisic (AC Milan)

    Según a quién se le haga caso, Pulisic lleva años en el punto de mira del Liverpool, desde que la estrella estadounidense despuntó en el Borussia Dortmund, cuando el exentrenador del BVB, Jürgen Klopp, estaba al mando en Anfield. Desde entonces, ha jugado en el Chelsea y en el AC Milan sin que los Reds hayan formalizado nunca el interés que, según se rumorea, sentían por él, quizá esperando su momento entre bastidores, pero ahora podría ser el momento oportuno para dar el golpe, sobre todo a la luz de la saga de Salah que se está desarrollando.

    Tras una etapa marcada por las lesiones en Stamford Bridge, Pulisic ha superado en gran medida sus problemas físicos y ha brillado en Italia a lo largo de dos temporadas y pico impresionantes, con el Milan buscando completar una notable remontada ante el Inter, líder indiscutible de la Serie A. Es cierto que este año ha jugado más en el centro del campo, pero el talismán de la selección estadounidense se ha convertido exactamente en el tipo de delantero influyente por el que el Liverpool podría haber estado apostando a largo plazo.

  • Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Nico Williams (Athletic Club)

    Williams podría acabar cambiando de equipo en los próximos meses, a pesar de que el verano pasado se comprometió a seguir en el Athletic de Bilbao, para gran disgusto y vergüenza del Barcelona. Ahora que empiezan a planificar una vida sin Salah, no sería de extrañar que el Liverpool se posicionara para fichar a Nico lo antes posible; el internacional español representa un objetivo asequible y de primer nivel como extremo, con potencial para ser un sustituto a largo plazo del egipcio, aunque requeriría cierta flexibilidad posicional, ya que es principalmente un extremo izquierdo.

    Sin embargo, la competencia por el fichaje del jugador de 23 años podría resultar el mayor escollo para conseguirlo. Se ha informado anteriormente de que el Barcelona es su destino preferido, aunque es posible que ya se hayan quemado esos puentes. El Arsenal y el Bayern de Múnich son otros grandes clubes europeos que, según se cree, albergan un serio interés por el extremo, cuya nueva cláusula de rescisión se sitúa en unos competitivos 90 millones de euros (79 millones de libras/106 millones de dólares).

  • FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Michael Olise (Bayern de Múnich)

    Este sería el fichaje soñado para el Liverpool. Los rumores sobre Michael Olise comenzaron mucho antes de que llegara al Bayern de Múnich, ya que los Reds parecían haberlo señalado como posible sucesor de Salah cuando aún militaba en el Crystal Palace.

    Desde su llegada a Baviera, Olise ha alcanzado una nueva dimensión como superestrella. Ahora es uno de los extremos más letales y eficaces de Europa, además de ser titular en la selección francesa. Por supuesto, el escollo aquí es la reticencia del Bayern a venderlo, ya que informes recientes afirman que a Olise solo se le permitiría marcharse si llegara una oferta de 200 millones de euros (173 millones de libras/232 millones de dólares).

  • liverpool-rio-ngumoha(C)Getty Images

    ... ¿o la opción de la bola curva?

    Pero, ¿realmente necesita el Liverpool gastarse ni un céntimo? Esa es una cuestión que deberán sopesar seriamente, ya que cuentan en sus filas con alguien que, a la larga, podría suponerles un ahorro considerable, pero apostar por él exigirá una enorme dosis de confianza por parte de la directiva del club y del entrenador que ocupe el cargo más allá de esta temporada. Ante la poco envidiable tarea de sustituir a Salah, ¿podría Rio Ngumoha llenar ese vacío en los Reds?

    El joven de 17 años tiene un potencial generacional, y se ha informado de que se han cancelado anteriores intentos de fichaje —como en el caso de Barcola— para no bloquear el camino del joven hacia el primer equipo. La salida del egipcio despejará por completo ese camino. El Liverpool tampoco debería necesitar de su nuevo extremo derecho el mismo rendimiento que Salah ha ofrecido año tras año, ya que la intención de gastar más de 240 millones de libras (322 millones de dólares) en Alexander Isak y Florian Wirtz seguramente garantizará que esa carga se comparta en el futuro.

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