Desde la llegada de Messi, el Inter Miami se ha convertido en un fenómeno mundial. Sin embargo, la directiva ya prepara el futuro sin el legendario ’10’. En el evento «The Forum», celebrado en el estadio Metropolitano, el propietario Mas reconoció que, aunque ahora buscan aprovechar los dos próximos años con el astro, el club ya planea su sucesión.

El empresario destacó que, aunque el objetivo inmediato es aprovechar la presencia de Messi en las próximas dos temporadas, el club busca mantener la excelencia. Mas añadió que la afición de Florida demanda una mezcla de estrellas mundiales y jóvenes talentos para asegurar un legado duradero del “efecto Messi”.