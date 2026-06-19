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Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El suplente estrella Johan Manzambi marcó un doblete y llevó a Suiza a ganar 4-1 a Bosnia y Herzegovina en un caótico partido del Mundial

World Cup
Switzerland
J. Manzambi
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

Johan Manzambi, joven promesa del Friburgo, ingresó desde el banquillo y marcó un doblete en los últimos minutos para dar a Suiza una victoria 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en el Mundial disputado en el SoFi Stadium. Su actuación mantiene a los suizos en la lucha por la clasificación.

  • Ofensiva final rompe la resistencia

    El equipo de Murat Yakin se repuso del empate inicial ante Catar y dominó a un rival que llegaba con nueve partidos sin perder. El primer gol llegó en el 74’, cuando Manzambi, recién ingresado por Dan Ndoye, marcó una espectacular volea. El partido se enredó con la roja directa a Tarik Muharemovic, lo que Rubén Vargas y el capitán Granit Xhaka aprovecharon para sentenciar, con la ayuda del segundo tanto de Manzambi.

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    Un adolescente celebra un logro histórico

    El joven versátil mostró su alegría tras hacer historia al convertirse en el jugador suizo más joven en marcar un doblete en un Mundial desde 1950. Manzambi declaró a la FIFA: «Es increíble: es mi primer doblete y justo en el Mundial. Marcar dos goles delante de la afición y de mi familia es muy bonito.

    «No creo que pueda dormir esta noche. Yakin me dio algunos consejos tácticos y técnicos, y luego me dijo que jugara a mi manera. Mi objetivo era marcar dos goles en el Mundial, ¡y ya llevo dos! Pero espero que haya más».

  • Yakin elogia la libertad de la joven estrella

    El rápido ascenso internacional de Manzambi llega tras una gran temporada en la liga nacional, en la que se consolidó en el centro del campo del Friburgo durante su histórica campaña hasta la final de la UEFA Europa League.

    Su cuerpo técnico valora su flexibilidad táctica y aprovecha su velocidad para romper defensas cansados al final de los partidos. Yakin comentó: «Johan es un chico alegre con habilidades increíbles. Lo podemos usar en defensa, en el medio o como delantero.

    Es un jugador de calle, a los que hay que dar libertad. En ataque tiene total libertad: presiona, regatea y remata».

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    La fase eliminatoria está al alcance

    Este miércoles 24 de junio, Suiza se juega el liderato del Grupo B ante la anfitriona Canadá. El ganador se llevará el primer puesto y un camino más favorable a las eliminatorias. Para lograrlo, la Nati debe mantener su efectivo ataque.

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