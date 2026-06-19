El joven versátil mostró su alegría tras hacer historia al convertirse en el jugador suizo más joven en marcar un doblete en un Mundial desde 1950. Manzambi declaró a la FIFA: «Es increíble: es mi primer doblete y justo en el Mundial. Marcar dos goles delante de la afición y de mi familia es muy bonito.

«No creo que pueda dormir esta noche. Yakin me dio algunos consejos tácticos y técnicos, y luego me dijo que jugara a mi manera. Mi objetivo era marcar dos goles en el Mundial, ¡y ya llevo dos! Pero espero que haya más».