Según The Athletic, el Sunderland ha registrado su interés por Grealish y ha presentado una ambiciosa oferta de cesión al Manchester City por el extremo de 30 años. La propuesta de la cúpula del Stadium of Light incluye una estructura en la que el City seguiría cubriendo una parte importante del elevado salario semanal de Grealish. Además, según se informa, la operación contiene una cláusula que permitiría al club del noreste hacer permanente el fichaje el próximo verano, coincidiendo con la expiración de su contrato actual en el Etihad Stadium.

El movimiento representa un cambio significativo en la trayectoria de la carrera de Grealish, que busca regularidad en el primer equipo tras un periodo difícil. El excapitán del Aston Villa pasó toda la temporada pasada cedido en el Everton, donde firmó dos goles y seis asistencias en 22 apariciones con David Moyes antes de que una fractura por estrés en el pie pusiera fin prematuramente a su campaña en enero. El Everton tenía una opción para fichar de forma permanente al internacional inglés por una cantidad en torno a los 50 millones de libras, pero finalmente decidió no ejecutar la operación.