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El Sunderland mueve ficha por Jack Grealish mientras el Manchester City contempla una salida cedido para su estrella de 100 millones de libras
Una ofensiva audaz del Sunderland
Según The Athletic, el Sunderland ha registrado su interés por Grealish y ha presentado una ambiciosa oferta de cesión al Manchester City por el extremo de 30 años. La propuesta de la cúpula del Stadium of Light incluye una estructura en la que el City seguiría cubriendo una parte importante del elevado salario semanal de Grealish. Además, según se informa, la operación contiene una cláusula que permitiría al club del noreste hacer permanente el fichaje el próximo verano, coincidiendo con la expiración de su contrato actual en el Etihad Stadium.
El movimiento representa un cambio significativo en la trayectoria de la carrera de Grealish, que busca regularidad en el primer equipo tras un periodo difícil. El excapitán del Aston Villa pasó toda la temporada pasada cedido en el Everton, donde firmó dos goles y seis asistencias en 22 apariciones con David Moyes antes de que una fractura por estrés en el pie pusiera fin prematuramente a su campaña en enero. El Everton tenía una opción para fichar de forma permanente al internacional inglés por una cantidad en torno a los 50 millones de libras, pero finalmente decidió no ejecutar la operación.
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Construyendo una plantilla para Europa
Regis Le Bris está decidido a añadir experiencia de élite a su plantilla mientras el Sunderland se prepara para competir en la Europa League de esta temporada. La búsqueda de Grealish forma parte de una campaña de fichajes más amplia que también incluye al extremo del Marsella Igor Paixao. No se espera que las condiciones personales con el brasileño de 26 años, que marcó 12 goles en la Ligue 1 la pasada temporada, supongan un problema, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo entre clubes con el Marsella.
Hasta ahora, este verano, el Sunderland se ha mostrado activo en el mercado para asegurarse de tener la profundidad necesaria para el fútbol continental. El club ya ha cerrado las incorporaciones del experimentado lateral Thomas Meunier y del joven Dayann Methalie para reforzar la defensa, mientras que el centrocampista Jules Ahoka ha llegado para ofrecer más opciones en el centro del campo.
El Manchester City está preparado para seguir adelante
La disposición del Manchester City a escuchar ofertas por quien fuera su fichaje más caro durante un tiempo ha quedado clara desde hace tiempo. Las informaciones de junio sugerían que el gigante inglés estaba abierto a dejarle salir, ya fuera de forma temporal o permanente. El internacional inglés llegó originalmente al Etihad Stadium en una histórica operación de 100 millones de libras procedente del Aston Villa, y posteriormente disputó 159 partidos en todas las competiciones con el City.
El jugador, de 30 años, ha entrado desde el banquillo en los dos primeros partidos del City esta temporada, participando en la derrota en la Community Shield ante el Arsenal antes de sumar otra aparición en la segunda parte en la victoria del domingo por 2-1 en la Premier League sobre el Bournemouth.
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El declive de un héroe del triplete
Es un cambio radical de fortuna para un jugador que fue una pieza clave en la histórica temporada del triplete del City en 2022-23. Durante aquella campaña, Grealish fue un fijo en la banda izquierda, con 50 apariciones mientras el club arrasaba con toda la competencia en la Champions League, la Premier League y la FA Cup.
En la temporada 2024-25, su papel se redujo aún más, hasta quedarse en solo siete titularidades en liga. La situación tocó fondo cuando fue excluido de la convocatoria para el último partido de la temporada contra el Fulham. En aquel momento, Pep Guardiola insistió en que la decisión «no era nada personal», pero Grealish fue posteriormente descartado de la convocatoria para el Mundial de Clubes.
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