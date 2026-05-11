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¡El sueño del Barcelona es la pesadilla del Real Madrid! Marcus Rashford, en racha, asegura su traspaso definitivo al dar a La Liga en el Clásico

Winners & losers
Barcelona
Real Madrid
FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Primera División
M. Rashford

Ya es oficial: el Barcelona es campeón de La Liga, y todo fue previsible. El líder solo necesitaba un punto, pero no se conformó y, en 20 minutos, sentenció el partido y el título ante un Real Madrid en crisis. El equipo de Hansi Flick sentenció el partido y el título en solo 20 minutos en el Spotify Camp Nou.

La victoria blaugrana parecía inevitable ante un rival que había renunciado al título semanas atrás. A los nueve minutos, Marcus Rashford lanzó una falta con efecto, superó la estirada de Thibaut Courtois y abrió el marcador.

El Barça olió la sangre y poco después sentenció con el 2-0. Dani Olmo asistieron con un taconazo de volea a Ferran Torres, que definió con precisión. El Madrid estaba a merced del rival y, de no ser por una gran parada de Courtois a un disparo en ángulo de Rashford, habría encajado un tercero antes del descanso.

El belga los mantuvo a flote en la segunda parte, pero fue una noche dura y humillante para el Madrid, que llegó al clásico más importante de su calendario en el peor momento, tras enfrentamientos internos que incluso mandaron a Fede Valverde al hospital con una lesión en la cabeza. Fue un cierre de temporada lamentable, culminado con la humillación en casa del archirrival mientras el Barça levantaba el trofeo.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores de la noche en el Spotify Camp Nou, donde el título se queda en Cataluña.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    GANADOR: Hansi Flick

    Qué merecido fue esto para el alemán. Desde el primer día, su etapa en el Barcelona ha sido espectacular. Tomó un equipo obsesionado con la posesión y algo perdido, y lo convirtió en una máquina ofensiva emocionante.

    Pese a las lesiones, el Barça también tenía ausencias en ataque, el lateral derecho y el centro del campo: sin Lamine Yamal, con Raphinha apenas unos minutos y Lewandowski saliendo desde el banquillo.

    Además, se conoció que su padre falleció esa noche, lo que hace aún más notable su labor. Ya son dos títulos seguidos y, con la actual situación del Madrid, el tercero podría llegar en la temporada 2026-27. Flick se quedará al menos hasta 2028, y los blaugranas lo celebran.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Álvaro Arbeloa

    ¿Qué se esperaba que hiciera Arbeloa? Desde el principio tuvo tareas casi imposibles: hacer milagros con un grupo que solo quería jugar para sí mismo. Siguió el mismo enfoque de los últimos meses: sacar a sus mejores jugadores y esperar que armaran algo. Y no pudieron.

    Pasó el partido como un espectador más, lejos del banquillo, incapaz de influir. Y aunque insiste en cargar con la culpa, ni esta derrota ni la temporada son responsabilidad suya.

    El Madrid está herido, superado y podrido hasta la médula. Arbeloa solo fue un espectador impotente, como el domingo.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    GANADOR: Marcus Rashford

    En medio de los rumores sobre su futuro en el Barcelona y la incertidumbre sobre si el club ejercerá la opción de compra de 30 millones de euros (26 millones de libras/35 millones de dólares) al Manchester United, Rashford dio la mejor respuesta en uno de los escenarios más importantes del fútbol de clubes.

    Jugando fuera de su posición, en la banda derecha del trío ofensivo del Barça, el inglés fue un torbellino desde el primer minuto y complicó la noche al lateral madridista Fran García. Su falta, un disparo raso y algo desortodoxo, superó a Courtois y se coló en la escuadra más lejana, recordando su inteligencia y su potente golpeo.

    Con cuatro goles y una asistencia en sus últimos seis partidos de Liga, el cedido por el Manchester United llega en su mejor momento y, si Barcelona quiere mantenerlo, esta exhibición en El Clásico justifica activar la opción de compra.

  • MbappeGetty Images

    PERDEDOR: Kylian Mbappé

    Antes incluso del pitido inicial del Clásico del domingo, era evidente que faltaría al menos una gran estrella. Kylian Mbappé, con una lesión en el isquiotibial, no se recuperó a tiempo.

    Además de privar al Real de su máximo goleador en un duelo clave, la baja llegó en plena polémica: el francés prefirió viajar a Italia con su novia, Ester Expósito, en vez de recuperarse en Valdebebas. Además, según informes, tuvo una fuerte discusión con un miembro del cuerpo técnico madridista.

    El delantero había regresado a los entrenamientos tras no jugar desde el 24 de abril ante el Betis, pero no se le consideró en forma. Dado el escrutinio sobre el Madrid, quizá no sea la última vez que oigamos hablar de esta saga.



  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    GANADOR: El fútbol inglés

    Aunque es solo una de las muchas historias secundarias del Clásico, esta noche se considerará un hito para el fútbol inglés, ya que tres de sus mayores estrellas han disputado por primera vez el que posiblemente sea el partido más importante del fútbol de clubes.

    Rashford, cedido del Manchester United al Barça, y los madridistas Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold fueron titulares y demostraron la calidad de la cantera inglesa.

    El seleccionador de los Tres Leones, Thomas Tuchel, habrá seguido el partido con atención y, sin duda, la actuación estelar de Rashford le habrá llamado la atención.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Fede Valverde

    Valverde iba a ser clave en el Madrid en el Spotify Camp Nou, pero, al igual que Mbappé, quedó descartado antes del partido tras un desagradable incidente en el vestuario.

    Un encontronazo con su compañero Aurélien Tchouameni —que sí jugó el domingo— acabó con el uruguayo en el hospital tras “golpear accidentalmente una mesa” en Valdebebas, aunque ambos negaron haber llegado a las manos.

    Pese a que solo estaba en juego el orgullo, ya que el Real Madrid buscaba evitar entregarle el título en bandeja a su archirrival, ya proclamado campeón, Valverde se perdió un partido crucial por los protocolos de conmoción cerebral.