Todo apunta a que Garcia volverá a liderar el ataque cuando la selección española sub-21 se mida a Rumanía en su octavo partido de clasificación para la Euro el martes 6 de octubre. Al margen de sus compromisos internacionales, el delantero centrará rápidamente su atención de nuevo en la competición doméstica cuando el Racing reciba al Valencia en La Liga cinco días después. Mantener este olfato goleador con su club y con la selección sigue siendo clave para irrumpir en la convocatoria absoluta de De la Fuente de cara a la próxima ventana.