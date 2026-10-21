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El sueño de Kylian Mbappe de ganar el Balón de Oro dejó «avergonzado» a otro francés: el «galáctico» del Real Madrid persigue ese objetivo desde que era adolescente
Mbappe ha hecho historia con el PSG, con Francia y en el Mundial
Fue una predicción atrevida antes incluso de que debutara con el primer equipo, cuando aún no había garantías de que su indudable potencial llegase a materializarse. Sin embargo, Mbappe irrumpió en escena en el Mónaco poco después.
Desde entonces se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Paris Saint-Germain, en un goleador que ha hecho historia con la selección de Francia y en un «galáctico» del Real Madrid que firma cifras propias de Cristiano Ronaldo.
A sus 27 años, es un aspirante habitual al Balón de Oro. Sin embargo, ese prestigioso premio sigue escapándosele por muy poco. Se espera que en 2026 vuelva a correr la misma suerte, con Harry Kane y Lamine Yamal al frente de la carrera actual por el Balón de Oro.
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El delantero «galáctico» nunca ha ganado el Balón de Oro
Mbappe aún puede señalar que terminó como máximo goleador de LaLiga en la temporada 2025-26, que también encabezó la tabla de goleadores de la Champions League y que ganó la Bota de Oro del Mundial, además de reescribir los libros de récords en el torneo estrella de la FIFA.
Sin embargo, los éxitos tangibles a nivel de clubes han escaseado. No ha ganado ningún gran título en las dos últimas temporadas, y esa situación no favorece sus aspiraciones al Balón de Oro.
El tiempo sigue jugando a su favor, y existe un consenso general en que es el mejor jugador del mundo. Si mantiene su extraordinario nivel individual, debería llegar el reconocimiento en los escenarios más importantes del deporte.
Mbappé siempre ha aspirado a ser el mejor jugador del mundo.
Su compatriota Grimandi espera que se hagan realidad los sueños que le han acompañado durante toda su carrera. El exjugador del Arsenal, que en su día había esperado llevar a Mbappe al norte de Londres, declaró a GOAL, en colaboración con BetVictor Online Casino, al ser preguntado si el más temible de los delanteros logrará algún día lo que desea: «El único problema es que no ganó ningún título colectivo.
»Pero, en cuanto a su rendimiento individual, fue el máximo goleador de la Champions League, del Mundial y de España. Así que ¿podría haberlo hecho mejor? No lo sé. Tuvo un año fantástico la temporada pasada. El único problema es que no ganó ningún título. Sé que tener un título influye en la elección.
»Los dos últimos años han sido complicados para el Balón de Oro porque nadie sabe exactamente qué va a pasar. Hay tres nombres. A mí me encantaría ver a Kane ganar algún día el Balón de Oro. No sé si lo conseguirá, pero ha hecho muchísimo. Me gustan mucho su carácter y su calidad futbolística. Pero no sé qué pasará este año; quizá lo gane uno de Yamal, Mbappe o Kane.
»Os cuento una anécdota. Cuando Arsene [Wenger] y yo conocimos a Kylian en su casa, recuerdo que su madre dijo: “Arsene, ¿conoces a mi hijo?”. Y Arsene respondió: “No, no lo conozco muy bien, solo tiene 17 años, pero Gilles me ha dicho que es un jugador extraordinario”.
»Y su madre dijo: “Algún día ganará el Balón de Oro”. A mí me dio vergüenza. ¡El Balón de Oro, con solo 17 años! Pero se ha preparado para eso durante toda su carrera. Y espero que algún día lo consiga, porque es su objetivo personal desde que era niño, desde que juega al fútbol».
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Impresionantes cifras goleadoras en el Real Madrid
Muchas figuras ilustres, como Thierry Henry y Andres Iniesta, nunca ganaron el Balón de Oro pese a haber logrado grandes éxitos en el fútbol mundial. Mbappe se aferra a la idea de que ganarlo forma parte de su destino.
Ha vuelto a mostrar un gran nivel esta temporada, con 11 goles en otros tantos partidos con el Real Madrid en todas las competiciones, y volverá a jugar en la Champions League el miércoles, cuando el Real Madrid de Jose Mourinho reciba al RB Leipzig.
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