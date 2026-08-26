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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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El sueño de Flick se acerca: Pedri se prepara para su primera aparición, y un nuevo mensaje sobre Álvarez

Barcelona vs Athletic Club
Barcelona
Athletic Club
Primera División
Rodri
Julián Álvarez
H. Flick
Pedri
España
Argentina
Alemania

El entrenador del Barcelona fija la fecha de regreso de Gavi

En una rueda de prensa que dejó más de un mensaje antes del duelo ante el Athletic de Bilbao, en la segunda jornada de LaLiga, previsto para mañana jueves, el técnico Hansi Flick se encontró frente a una serie de asuntos que van más allá de los límites del próximo partido, entre nombres que se acercan a debutar y otros a los que la lesión obliga a la ausencia, en medio de continuas preguntas sobre la imagen actual del Barcelona y lo que necesita en la próxima etapa.

El entrenador alemán habló con claridad sobre sus opciones y también defendió la fortaleza de su plantilla actual y el trabajo que realiza la dirección del club, en un momento en el que el mercado de fichajes se acerca a sus últimas horas, mientras aumentan las especulaciones en torno al fichaje del argentino Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid.

  • El sueño de Flick: Rodri y Pedri juntos

    Hansi Flick resolvió la situación de Rodri antes del enfrentamiento contra el Athletic de Bilbao, confirmando que el centrocampista español ya está listo para disputar su primer partido con el Barcelona.

    El técnico alemán afirmó: "Sí, puede jugar, y tenemos un plan para que participe", después de que Rodri continuara sus entrenamientos con el equipo desde el lunes.

    Flick también habló con entusiasmo sobre la posibilidad de combinar a Rodri y Pedri en el centro del campo del Barcelona, haciendo referencia igualmente a Marc Bernal.

    Dijo, según lo recogido por el diario Mundo Deportivo: "Rodri es uno de los mejores jugadores, y es un líder en toda la extensión de la palabra. Con Pedri podemos controlar el juego y el balón", citando lo que ocurrió ante el Elche, cuando la posesión del Barcelona y su dominio del partido mejoraron tras la entrada de Pedri.

    Y añadió: "Tengo muchas ganas de verlos jugar juntos en el Barcelona, y estarán al máximo nivel".

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  • Gavi se ausenta, pero la defensa no preocupa a Flick

    Flick confirmó la ausencia de Gavi en los partidos ante el Athletic Bilbao y el Rayo Vallecano, tras la lesión que sufrió en la rodilla derecha frente al Elche. Explicó que el estado del jugador ha mejorado y que las pruebas no revelaron ningún problema preocupante, pero que necesita alrededor de una semana antes de regresar.

    Por otro lado, Flick se mostró satisfecho con las opciones defensivas disponibles, destacando la capacidad de Eric García, Jules Koundé y Gerard Martín para jugar en más de una posición, además de Andreas Christensen y Pau Cubarsí, a quien describió como "uno de los mejores defensas".

    Asimismo, confirmó su deseo de mantener a Cubarsí en forma, con la previsión de que participe en un gran número de partidos esta temporada.

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  • «No quiero hablar del caso Álvarez»

    El entrenador del Barcelona habló sobre el asunto del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pero también quiso elogiar el trabajo realizado por la dirección deportiva este verano para reforzar la plantilla del equipo.

    El técnico alemán mantuvo ayer una reunión con Joan Laporta, presidente del club, y con el director deportivo Deco en la ciudad deportiva, donde el asunto del delantero del Atlético de Madrid estuvo presente en la mesa de debate, antes de lanzar hoy unas declaraciones breves pero claras.

    Flick afirmó: "El presidente lanzó ayer un mensaje claro, y Deco y yo estamos totalmente de acuerdo con él". En una segunda respuesta, Flick se extendió al hablar sobre la situación de Julián y el trabajo que realiza el club para conformar una plantilla competitiva. El técnico alemán dijo: "No quiero hablar de Julián. Lo único que me importa es la situación del club. Hemos cerrado muy buenos fichajes en el mercado de fichajes actual, y nuestro objetivo está claro, pero el club también debe pensar en el futuro, y no solo en el presente".

    Y añadió: "Como entrenador, por supuesto diré: dadme a los mejores jugadores que pueda tener y a los de mayor calidad, pero eso puede funcionar o no. Tengo plena confianza en la calidad que tenemos actualmente en el equipo".

    En medio de esta incertidumbre, Julián Álvarez no se entrenó hoy con el Atlético de Madrid, mientras que fuentes del club madrileño explicaron que "el jugador pasó una mala noche" para justificar su ausencia del entrenamiento.

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  • Construyendo el futuro: "Tenemos que encontrar soluciones"

    Y Flick continuó: "Por supuesto, tenemos que gestionar algunas situaciones, y quizás encontrar soluciones para algunos partidos, pero la calidad que tenemos es enorme".

    Flick elogió el trabajo que realizan el club y Deco, afirmando: "El club y Deco están haciendo un trabajo magnífico, porque también miran hacia el futuro, hacia los próximos tres, cuatro o cinco años. Eso es bueno y ayuda a la estabilidad del club, que es lo que todos queremos".

    Flick concluyó sus declaraciones subrayando el gran trabajo que se ha realizado durante el verano para elevar el nivel del equipo.

    Solo quedan 6 días para el cierre del mercado de fichajes, mientras el Barcelona seguirá explorando sus opciones para fichar a Julián Álvarez, que sigue aferrado a su deseo de vestir la camiseta del conjunto catalán.

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