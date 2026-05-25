¿El sueño americano? Hay dudas sobre la posible unión de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, considerados los mejores de todos los tiempos, en el Inter de Miami; sin embargo, se confía en que la MLS cree sus propias futuras superestrellas

En 2023, Messi fichó por el Inter de Miami en busca del sueño americano. El copropietario del club, Sir David Beckham, exjugador del Manchester United y de Inglaterra, fue clave en su llegada.

Desde entonces, Messi ha guiado al club a ganar la Leagues Cup, el Supporters’ Shield y la MLS Cup, ampliando aún más su palmarés.

Ronaldo, a sus 41 años, mantiene su nivel: acaba de ganar la Liga Profesional de Arabia Saudí con Al-Nassr y compartirá Mundial 2026 con Messi, esta vez como capitanes de Portugal y Argentina.

Tras lograr un gran título en Oriente Medio, se especula sobre si CR7 —que quiere jugar con su hijo Cristiano Jr.— aceptará un nuevo reto.

Beckham, otro mítico ‘7’ del United, podría facilitar el fichaje. Messi y Ronaldo nunca compartieron vestuario: ¿lo harán antes de retirarse?